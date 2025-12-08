连锁快餐店见阿叔捡食二手饭陷挣扎 良心食客最终一「尴尬」举动 获网民赞爆：唔需要介怀

在人来人往的都市中，不少人也在等待你我的一个小小善举，排忧解困。有网民近日就在社交平台Threads 上分享一个小故事，指自己在连锁快餐店吃早餐时，目睹一中年男在店内徘徊，似乎想要捡食他人剩下的早餐，内心挣扎后决定为对方买一份全新的早餐，希望能为其挽回一点尊严。这一事件引起了网民的广泛关注和热烈讨论。

目睹阿叔食二手饭 港男犹豫：会唔会介入咗佢本身嘅因果呢

事主在社交平台上分享了自己用餐时的一段经历，描述了当时的所见所感，并分享了自己最终的决定，帖文触动了不少读者。当时，该网民正独自坐在一角吃早餐，留意到「有一个叔叔在人哋食早餐嘅时候喺人哋旁边行来行去」。他观察了一会儿，发现该名叔叔一直在等待其他食客离开，然后进食他们吃剩的食物。目睹此景，事主内心产生了犹豫，他心想：「应唔应该请佢食早餐呢？」甚至一度思考此举「会唔会介入咗佢本身嘅因果呢？」。

「尴尬」举动试为阿叔挽回尊严：请佢食个早餐都唔系咩大问题

然而，事主转念一想，认为「请佢食个早餐都唔系咩大问题」，而且该名叔叔没有骚扰其他食客，也非主动乞讨。事主表示，虽然不知道对方有著怎样的背景和故事，但认为「一个早餐嘅钱，如果可以帮到叔叔挽回一个小小嘅尊严，都值得嘅」。本著「有缘见到就伸出下只手」的念头，他决定行动。

事主本想请职员将食物直送过去，但最后还是选择亲自请叔叔「坐低」，并将等候食物的牌子交给他。事主坦言自己当下「有少少尴尬，所以我放低咗就即刻走」。

网民大赞事主 兼提「更贴心」做法

该分享帖文发布后，迅速引起网民共鸣，不少人留言赞扬事主的善心。有网民称赞这是「好人好事，值得赞」，并鼓励事主：「你做得好好楼主，唔需要介怀，做自己认为啱嘅事」。亦有网民分享类似经历，表示自己也曾购买食物给有需要的人，认为这是「日常生活」中自然而然的举动。更有留言指，事主的行为是「承传狮子山精神」，一件微不足道的小事，却可能意义深远。此外，有网民体贴地提出建议，认为下次可以「话你唔小心叫多咗，可唔可以叫佢帮帮手要咗佢」，让双方都不会感到尴尬。

资料来源：holisticwellnessetc＠Threads

