大家乐晚市优惠3款小菜$99！免费送糖水2碗 加$15有白饭

饮食
更新时间：13:27 2025-12-04 HKT
发布时间：13:27 2025-12-04 HKT

深受港人喜爱的连锁快餐店大家乐，向来是解决三餐的方便之选。近日大家乐再次推出广受欢迎的晚市外卖优惠「家尝快餸自由选」，顾客可以低至$99的优惠价购买3款镬气小菜，兼额外赠送两客糖水。菜式选择众多，每日轮流供应，为繁忙的都市人提供一个暖心又经济的晚餐选择！

大家乐晚市外卖加餸优惠！$99享3款即制小菜+送糖水

大家乐晚市优惠3款小菜$99，免费附送糖水两碗。
连锁快餐店大家乐由即日起推出「家尝快餸自由选」优惠，顾客于晚市期间，可以优惠价$99选购3款经典家常小炒，全部是即场炮制，新鲜热辣。加上菜式选择众多，如有豉蒜椰菜花炒鸡球、蚝皇牛肉炒菜心苗、福建蒸水蛋、咕噜肉、栗米鱼柳等，镬气小菜会每晚轮流推出。

另外$99的3款小菜套餐还会免费获赠糖水两客，让食客在享用过惹味小菜后，能以一碗甜品作结，圆满一餐。如想简单一点，亦可以选择$69两款小菜的组合，而无论选择哪种组合，顾客均可以优惠价$15追加两碗白饭，轻松凑成一顿有饭有餸有糖水的温馨晚餐。

大家乐「家尝快餸自由选」

  • 供应时段：晚市外卖
  • 供应地点︰全线大家乐分店 >>按此<<
  • 优惠选择：$99/3款小菜或$69/2款小菜，送糖水2客（单点零售价$49/款）
  • 追加优惠：$15加配白饭2碗

 

2大快餐店优惠 永年士多/米线阵

1. 永年士多︰$19招牌鱼蛋河

永年士多与学利鱼蛋联乘推出限定优惠，由星期一至星期日惠顾招牌鱼蛋河只需$19，顾客只需下载永年士多手机App，注册或登入成为会员，即可即时领取「$19鱼蛋河」电子优惠券，并用来购买优惠鱼蛋河。每位会员每日限用一次，使用后系统将于翌日自动重新派发，可于全线分店使用。

 

2. 米线阵︰外卖孖宝优惠

米线阵现正推出「快闪孖宝」外卖自取专属优惠，由即日起顾客只需于每日2pm后，即可以优惠价$88（原价$136）选购多款受欢迎的精选菜式，包括斩件麻椒鸡半只、手撕麻椒鸡半只，以及份量适合1至2人享用的酸菜鱼。无论是为午餐或晚餐寻求超值选择，这项限定优惠都能让顾客以更经济的价格，品尝到米线阵的招牌美食。

 

资料来源︰大家乐 Café de Coral永年士多 wingninnoodle米线阵 Mixian Sense

