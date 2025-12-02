大埔蕃满门12.31结业！招牌蕃茄辣汤底/炒滑蛋/脆皮咸猪手或成绝响 店长叹这原因难经营 食客不舍：曾经成日去食

近年香港餐饮业面对严峻挑战，不少老字号或小店自后结业，自2010年开业的蕃满门于大埔发迹，及后于多区开设分店，惟近期就只余下大埔店。蕃满门最近于网上社交平台公布，大埔店将于12月31日结业，店长慨叹1原因导致难以经营，就连食客亦相当不舍，「曾经成日去食！」

蕃满门为一间于香港自家创立的蕃茄浓汤专门店，其独特蕃茄汤底浓郁，更为了配合港人口味搭配出多款辣度的茄汤。除了招牌蕃茄辣汤底之外，炒滑蛋以及脆皮咸猪手过去亦是食客必点之选，蕃满门亦有提供到会服务。蕃满门自2010年开业至今，过去曾于全港多区开设分店，惟近年只余下大埔店。可惜，蕃满门最近于网上社交平台公布，最后的大埔店将营业至12月31日。餐厅感谢食客多年来的支持，表示很开心与大家分享美食，创造无数美好回忆，最后更期待有缘再见。

《星岛头条》记者曾致电大埔店了解，店长陈小姐表示大埔店因租约期满结业。被问到日后会否另觅地方重开，陈小姐指出视乎公司情况，「睇公司安排有冇合适舖位，𠵱家收到通知就系未有，冇否定嚟紧会唔会开」。大埔店从旧舖搬至海宝花园大约9年，对于屹立大埔多年，陈小姐感到不舍亦慨叹1个原因难以经营，「现时大环境问题有好多饮食业面对问题，好多人北上亦系呢两年暂时改变唔到事实，我觉得从事饮食呢一排有实力都可能留返啲实力先」

最后分店结业食客不舍 网民道出离场原因

对于蕃满门最后分店结业，有网民大叹不舍及可惜，「我两个小朋友都钟意食嘅餐厅，大埔店员工好好」、「仲系叫教院时代已经成日去食，近年再去真系少咗好多人」、「曾经成日去食」、「美新里当年日日排队，想食都难，价钱又大众化」。网民分享自己特地到大埔帮衬蕃满门，「我柴湾/南昌特登入大埔食」。

不过，有食客认为蕃满门自从搬舖后水准下跌以及加价，或导致客人减少，「当年未搬舖，日日排长龙入去朝圣咁，当年食物好好食，有诚意又唔贵，食过佢个茄底螺丝粉真系返唔到转头，而家新舖个粉难食咗」、「搬咗新舖仲贵过茶记，味道都差咗好多」、「越食越贵，好钟意食牛扒，但真系加得太多」、「以前真心好食，猪手好味，个汤又浓又辣辣地，不过装修完再试就无下次了」。

蕃满门

地址：大埔安慈路1号海宝花园地下8号舖

时间：上午11:00 至 晚上10:00

电话：2679 3636

文:RY

资料及图片来源:Tomato club蕃满门、大埔 TAI PO