解构8款中式豉油风味/特点 严选本地古法头抽 1款最夹煲仔饭｜食材知识

豉油（即酱油）由中国人发明，据说已有三千年历史，豉油能丰富菜式的色香味，是中菜必备调味料。今天请来本地酱油厂的负责人，讲解各式豉油的特点、味道及煮法，并有营养师教如何适量善用酱油，烹饪色香味俱全又健康的料理。

酿制豉油过程繁复需时 豉油/酱油/头抽/生抽/老抽

酱油即豉油，是中菜不可或缺的调味品。在香港已有80年历史的悦和酱园，开业至今仍然用传统方法酿制豉油，是百分百本地制造的古早味酱油。悦和酱园有限公司副经理庞中衡表示，酿制豉油的工序繁复，必须经过蒸煮原料、制曲、发酵、压榨和调煮等多个步骤。酿制豉油的选材不同与黄豆分量多少，再加上发酵及生晒时间各异，都会直接影响豉油的风味、颜色与质感，酿制过程一般需时3至6个月，时间越长，酱油味道越浓郁。

头抽最高级 最香浓鲜味

豉油级数以头抽品质最佳，即是完成所有制造工序后，首次抽取的豉油，味道最为香浓鲜味，价钱亦最贵。剩余的豆渣通常会再加盐水重复酿造过程两次，抽取第二次及第三次的酱油，鲜味较逊色，多数加工成其他酱料。如要保存已开封的豉油，最好存置在阴凉、干燥的地方，并确保盖实樽盖。使用后须清洁樽口，避免残留的豉油引致细菌滋生。

豉油的颜色、味道及浓稠度均有差异。

1. 特级酱油 本地古法酿制

特点：坚持百分百香港制造，并利用传统古法天然生晒的头抽制成，是本地著名的手工酱油。

产地：香港

级别：头抽

成分：水、黄豆、食盐、小麦面粉及糖。

味道：鲜美香浓不会太咸。

色泽：褐红色

煮法：蘸酱、炒菜及煮海鲜。

价钱：$19/A

2. 悦和抽 咸香浓稠 头抽

特点：选用经过6个月时间发酵及生晒的头抽，加入煮至焦糖化的砂糖增色添香。

产地：香港

级别：头抽

成分：水、黄豆、盐、小麦粉及糖。

味道：咸香浓郁，质感黏稠，具焦糖香味。

色泽：光亮的黑炭色。

煮法：红烧、焖炖、调色及煮汁。

价钱：$19/A

3. 甜豉油 鲜美甘甜 配煲仔饭

特点：选用品牌招牌头抽，加糖、水及焦糖煮成。

产地：香港

级别：普通酱油

成分：水、黄豆、盐、小麦粉、糖及焦糖。

味道：鲜美甘甜。

色泽：深沉的棕褐色。

煮法：蘸酱、煲仔饭、蒸煮及调酱。

价钱：$19/A

4. 双璜醇酿头抽 双重发酵 头抽

特点：以古法纯天然酿造，严选上乘豉油双重发酵，不使用添加剂。

产地：新会

级别：头抽

成分：水、盐、大豆、白糖、小麦粉。

味道：咸鲜富豆香。

色泽：有光泽的深褐红色。

煮法：蒸鱼、调校酱汁及炒饭。

价钱：$12.5/B

5. 古法生抽王 不加味精

特点：经过至少3个月时间发酵及生晒，不添加味精，以保留酱油最佳风味。

产地：香港

级别：普通酱油

成分：水、食盐、大豆、小麦粉。

味道：咸中带鲜，醇厚有豆香。

色泽：棕褐色。

煮法：爆炒、调味及腌肉。

价钱：$20/B

6. 金标生抽 没添色素

特点：由非基因改造大豆制成，没有加添色素、防腐剂及甜味剂。

产地：佛山

级别：普通酱油

成分：水、大豆、盐、糖、小麦粉及酵母提取物。

味道：鲜味、咸香适中。

色泽：深红褐色

煮法：凉拌、小炒。

价钱：$12/B

7. 豉油皇生抽 用途广泛

特点：经过至少100日以天然发酵及生晒方法酿制，不含味精，是用途广泛与历史悠久的豉油。

产地：中山

级别：普通酱油

成分：水、大豆、盐和新鲜小麦粉。

味道：咸味较重，有浓郁豆香。

色泽：棕黑色。

煮法：蒸炒海鲜、炒面、调味、腌肉及焖煮。

价钱：$13.9/B

8. 金标老抽 带焦糖香

特点：选用非基因改造的黄豆，纯天然酿造，制作过程不加人造色素、防腐剂、添味剂和味精。

产地：香港

级别：普通酱油

成分：水、大豆、盐、色素、糖、小麦面粉及酵母提取物。

味道：咸中带点焦糖香。

色泽：深褐色。

煮法：卤水、添色、焖煮。

价钱：$17/B

营养师：低钠减盐 吃得健康

香港营养师学会认可营养师兼「家营营养中心」营养师黄彦澄（Joey）表示，豉油虽能提升食物风味，但不宜过量食用。 根据世界卫生组织建议，成年人每日钠摄取量不宜超过2,000毫克，一般豉油每汤匙的钠含量约900至1,000毫克。 控制钠摄取量人士，宜留意营养标签的钠含量，或选标明低钠或减盐的豉油。 除控制日常饮食中酱油及食盐分量，还须注意酱汁、老火汤及加工肉隐藏的钠含量。



查询：

A 悦和酱园

地址：荃湾街市街33号地舖

查询：2492 3354

网址：按此

B 3hreeSixty

地址：九龙站圆方1楼1090号舖

查询：2196 8066

网址：按此

