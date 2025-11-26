Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

顶好大光面12月停产！茶记即食面味道会变？供应餐厅表示不担心︰咁大间公司实有人接手 存货通常日日清

饮食
更新时间：12:50 2025-11-26 HKT
发布时间：12:50 2025-11-26 HKT

香港饮食文化中，不少经典食材因时代变迁而渐渐退场。本地茶记名物「顶好大光面」今日（26日）突然透过社交平台宣布，将于今年12月结束长达57年的营运，这款曾占全港八成茶餐厅供应的经典面食即将成为回忆，消息震惊业界，也令无数食客感到不舍，惟部份入货的餐厅则毋惧即食面停产，表示「做人顺其自然，见步行步」。

顶好大光面宣布12月结束营运！入货茶餐厅毋惧即食面停产

今日（26日），「顶好大光面」在Facebook专页发帖，指经过多番考虑，决定在今年12月结束营运，并感谢各界及消费者57年来的支持和信任，表示「能够成为大家日常，系我哋最大嘅幸福」，同时感慨「味道会完结，但回忆一直留著」。

顶好大光面结束营运的消息一出，立即引起业界及市民高度关注。《星岛头条》记者就此事致电多间有用大光面的茶餐厅，大家对这消息的反应不一。其中位于湾仔的华南粉面茶餐厅表示，他们亦是刚知道这消息，仍在了解中，暂时未知餐厅仍有几多剩余的存货。他们续指餐厅1987年搬舖后起便用大光面，迄今近40年，依然对大光面有信心，「不用担心吧，这么大间的公司理应会有人接手的」。

 

社企感慨「童年回忆」落幕︰根本可以申非遗

至于同样位于湾仔的金凤茶餐厅则对结业消息表现得仍乐观，店方表示：「大光面用货量通常日日清，需要每星期送货，所以很难估计有几多剩货。」问道会否担心大光面停产后需再觅另一款面，他们则指「不担心」。

而佐敦富邦餐厅小厨对于停产消息则回应表示，「做人顺其自然，见步行步」。另外，社企「膳心小馆」亦于facebook专页上发文，感慨大光面结业，「老实讲，大光面的面质，比起公仔，一丁都更加好食，陪伴不少香港人成长。论辈份，根本可以申请埋成为非物质文化遗产」。

 

受餐厅结业潮影响？ 多间选用顶好茶记结业

不过，顶好大光面最近一次在官方专页公布餐厅名单，已要追溯至2024年3月。当时名单上有逾200间茶记、冰室选用顶好大光面，当中不少是多年老字号、怀旧冰室。然而时移世易，选用大光面的餐厅不少本身亦难逃结业潮。名单中近十分一餐厅已结业离场，包括佐敦莎莉文冰厅饼店、上环炳记茶餐厅、华富邨华富冰室、膳心小馆石硖尾分店等，全线使用顶好大光面的番茄师兄亦仅剩一间分店。在顶好停产前，能吃到顶好大光面的餐厅本已买少见少。

 

曾供应全港8成茶餐厅 去年因电视节目再翻红

「顶好大光面」由金源食品在1960年代推出，主要供应给茶餐厅、大牌档及车仔面档。去年，品牌负责人接受电视节目访问，重提全盛时期「顶好大光面」占据全港八成茶餐厅供应，包括金凤茶餐厅、方荣记、鸿运冰厅饼店等老字号，掀起一阵「食面热潮」，令这款经典面食再度走进年轻一代视线。

资料来源︰顶好大光面

延伸阅读︰顶好大光面翻Hit！ViuTV《茶餐厅》带挈港产即食面 厂家慨叹不敌内地品牌  附上区供应点+零售点资料

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 增至13人死亡多人受伤 李家超抵威院探望伤者
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
5小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
3小时前