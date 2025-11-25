太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输

近来香港饮食业于逆市中面临严峻挑战，许多食肆的生意大受影响。然而，有网民日前发现，连锁快餐店「太兴」的其中一间分店，每朝早都会涌现逾数十人的长龙排队等食早餐，令他大感疑惑。帖文引来一众网民热烈讨论及分析，太兴之所以会出现人龙的「成功之道」，并指出可能与一款早餐美食有关，即睇内文详情。

太兴现数10人长龙排队等食早餐！震惊网民︰好好吃嘛？

日前，有位港男于facebook社交平台发文，表示发现连锁快餐店「太兴」位于大埔的分店，在逆市下，早餐时段竟然惊现长龙。从事主上载的图片所见，当时太兴分店门外有逾15位食客正在排队轮候，无论是年青人或老人家都有，这情况令他难以置信，于是以「咩事呀？早餐好好吃嘛？」为题发文。

排队潮引网民热议 盛赞1物「冇得输」

这股排队热潮引来大批网民热议，有人指出「太兴不嬲都排队」，而且除事主提到的大埔分店外，连香港仔及将军澳广场等分店都经常排长龙；亦有网民就解释太兴之所以会出现人龙，是因为其早餐质素高，「真系好好食！$42平靓正」、「餐蛋面的确系几好食」、「茶餐厅嚟讲，我觉得好食呀」等。

当中更有网民特别指出，太兴早餐中尤其是「餐蛋面」，是吸引顾客的关键，「由细到大食咗几10年餐肉，佢嘅size都系差唔多，而且其实太兴算厚㗎啦，你试吓去其他茶记𠮶啲好薄」，亦有网民特别喜欢店家的炒蛋及奶茶，认为是「冇得输」。虽然亦不乏有网民质疑「$42可弄三个早餐了」，并抱怨「多士餐包都无个」，但亦有人从正面角度看待此现象，表示「香港餐厅有人排队都系好事，支持香港饮食业」，反映出市民仍对本地餐饮业有期望及支持。

资料来源︰香港茶餐厅及美食关注组