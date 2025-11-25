连锁快餐外卖优惠回归！$38原只贵妃鸡/红烧猪手 附两大烧味优惠

连锁餐饮品牌「一粥面」向来价格亲民，近日品牌再度推出深受食客欢迎的限时惊喜，为忙碌的都市人提供超值的晚餐加餸选择。由11月26日至28日，只需$38即可外卖带走原只贵妃鸡或红烧原只猪手，优惠力度极具吸引力，势必掀起抢购热潮！

这次「一粥面」的限时优惠，主角是两款深入民心的经典菜肴，无论是家庭聚餐还是自私独享，都同样适合。第一款是「原只贵妃鸡」，这道菜式向来是宴客或加餸的体面之选。鸡只经过精心烹调，外皮呈现诱人的光泽，口感爽滑而不油腻。$38就能买到免斩的原只贵妃鸡，轻松增添一道丰富的主菜，性价比极高。

另一款选择则是胶原蛋白满满的「红烧原只猪手」。猪手以传统红烧方法炆煮，酱汁香浓惹味。经过长时间的炆煮，猪手变得极为软糯，肉质轻易就能从骨头上分离，而猪皮部分更是吸收了所有酱汁的精华，口感Q弹。这道美味菜色，是秋冬时节的滋味之选。

优惠菜式： 原只贵妃鸡或红烧原只猪手 (任选其一)

优惠价： $38/只 (原价$58)

推广日期： 2025年11月26日至11月28日 (星期三至星期五)

换购时段： 下午4时至下午6时

销售点： 全线一粥面分店 (香港站、机场及屯门医院分店除外)

购买方式： 仅限于分店作外卖自取

条款及细则

此优惠只限外卖自取，如选择堂食需支付正价。

为让更多顾客能享用到优惠，每位客人每次限购2件产品。

优惠产品数量有限，每日售完即止。

此优惠不适用于自助点餐机、手机应用程式点餐或任何网上外卖平台。

优惠不可与其他推广或折扣同时使用。

2大快餐店特价烧味 大家乐／太兴

1. 大家乐 红烧乳鸽$35起

大家乐即日起推出红烧乳鸽优惠，单只仅售$38，选购两只更可享$70优惠价，平均每只低至$35，性价比极具吸引力。每只乳鸽经精心炸制，色泽金黄诱人，外皮香脆可口，内里鸽肉保持嫩滑多汁，热气腾腾奉上时香气四溢，令人食指大动。

2. 太兴 招牌沙姜鸡$48起

太兴招牌粤西沙姜鸡采用优质鸡只，现场加入独家沙姜配方，以传统手法慢火烹调。鸡肉入口鲜嫩多汁，沙姜独特香气浓郁开胃，同时具备温中散寒、助消化的传统食疗价值。现推出外卖限定优惠，原价$108的原只沙姜鸡现只需$88；半只沙姜鸡原价$58，优惠价仅$48，喜欢沙姜风味的食客不容错过。

资料来源：一粥面、大家乐 Café de Coral、太兴集团