长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾

连锁日式料理店「四季‧悦」以新鲜刺身、精致寿司及创意龙虾料理闻名，深受食客喜爱。餐厅于12月全新推出「龙虾盛宴放题」，每位食客更可享半只香浓芝士焗龙虾，搭配多款独家龙虾菜式，KKday快闪优惠更祭出超值优惠，成人随行1位儿童或长者免费，绝对是圣诞及新年聚餐首选！

四季‧悦龙虾盛宴放题优惠！随行长者/儿童免费 每位再送芝士焗龙虾

四季‧悦的龙虾盛宴以「每人半只芝士焗龙虾」打头阵，芝士拉丝香浓、龙虾肉鲜甜弹牙，再搭配五款独家创意龙虾菜式，包括清新开胃的香芒龙虾沙律、酥脆爆汁的龙虾黄金挞、奢华浓香的黑松露龙虾米饼等，让龙虾迷从冷盘到热食都能吃得过瘾。

除龙虾外，传统日式放题阵容同样强大，刺身每日供应油甘鱼、三文鱼、帆立贝、象拔蚌等十多款新鲜海产；寿司及卷物包括海胆酱烧赤虾、鹅肝芝士鳗鱼卷、黑松露油甘鱼等高级选择；炸物天妇罗、和食小锅、日式炒菜、咖喱饭、冷面等超过100款菜式无限续点。

KKday将于明日（11月25日）下午3时起推出多项「四季‧悦龙虾盛宴放题」快闪优惠。当中最受瞩目的优惠为「1成人送1长者/小童」，两位仅需$526，平均每位$263起，现场更免收长者或小童服务费（成人仅收加一）。

优惠适用于2025年12月16日至2026年1月31日期间的午市及晚市，九龙湾及金钟两间分店均可使用，预订期限最长至2026年1月31日。

四季‧悦日式放题优惠详情

优惠预订期：11月25日3pm至12月1日11:59pm

用餐日期：2025年12月26日至2026年1月31日

九龙湾店地址：九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 1楼101-103号舖

金钟店地址：金钟夏悫道16号远东金融中心UG楼A1号舖

