湾仔人气两餸饭店「极速点餐法」！？食客买饭7秒要做齐3步... 网民：未食已气饱

在香港这个追求效率的城市，快节奏的生活模式延伸至饮食文化。最近，两餸饭关注组的版主就分享一间两餸饭店的「极速点餐法」指南，要求顾客在短短7秒内完成点餐流程，引起网络热议，不少人将其比作以快闻名的「澳牛」，直言「满满威迫感，未食已气饱」。

湾仔人气两餸饭店教「7秒极速点餐法」 网民：澳牛叫餐速度

日前（21日），两餸饭关注组版主Andrew在Facebook发帖，分享湾仔人气两餸饭店「老板娘家常饭」为加快点餐效率，在门外贴了一张「7秒极速点餐效率」的指南，详细列明顾客从排队、点餐到付款的每个步骤，旨在将整个流程缩至最短，应对繁忙时间的人龙。

整个点餐流程分为三步，首先顾客在排队时要「先谂好」堂食或外卖、选择两餸或三餸，并抬头看有什么菜式。接著，到达点餐区时，需立即「开口讲」，例如「外卖三餸」，然后即点选餸菜。最后，走到收银处时，店员会覆述菜式以确认金额，并询问是否需要加饮品，顾客可以点头或摇头示意，然后付款。

两餸饭关注组版主：担心7秒内叫唔切餸，都系打道回府

版主Andrew在帖文中表示因担心自己无法在7秒内完成点餐，「尤其系第二步需要『3秒搞掂』」，最终「都系打道回府」。该「极速点餐法」同时引发网民两极反应，有网民表示理解，认为有助于疏导人流，「有啲选择困难症嘅人，真系去到比阿姐问要咩餸先企喺度er...」。

然而，更多网民认为此举不近人情，直言单要理解整个点餐法便要花上一分钟，更揶揄该两餸饭为以快速上餐而闻名的澳牛，「同澳牛叫餐嘅速度差唔多」，亦有人指出实际困难，例如「太多人排队遮住啲餸，望唔到」，导致无法预先选择。有网民则感到被施压，留言指「满满威迫感，未食已气饱，畀钱食饭，还要被训示」。

店方回应7秒点餐法初衷是疏导人流

针对网上热议，《星岛头条》网记者向「老板娘家常饭」查询，获店方解释指「7秒极速点餐效率」的初衷是为应对繁忙时段的人龙，并解决部分顾客反映的「排队耐」问题，希望帮助已想好菜式的客人节省时间。店方坦言，「7秒极速点餐效率」贴出后收到两极反应。部分熟客及赶时间的客人表示欢迎，认为点餐过程更顺畅；但亦有顾客反映指引带来压力，特别是首次光顾或有选择困难的食客，「并非每位客人都适用同一节奏」。

在留意到网络上的讨论后，店方已迅速将「7秒极速点餐效率」更换为更友善的点餐指引。新指引仅作建议，而非规定时间，希望能让顾客在更轻松的环境下点餐。店方强调，服务不应「一刀切」，并感谢顾客提供的宝贵意见，承诺会继续改善，打造更理想的用餐体验。

资料来源：香港两餸饭关注组