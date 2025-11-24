连锁快餐店斩料加餸优惠！五指毛桃鸡$63＋红烧乳鸽$33起 全线分店每日供应

在香港快节奏的生活中，外卖烧味成为许多家庭加菜的便捷选择。连锁快餐品牌美心MX由即日起推出限时斩料加餸优惠，于全线分店下午3时30分后供应新品「五指毛桃鸡」及经典「红烧乳鸽」，以超值价格让食客轻松享用港式美食。

美心MX限时斩料加餸优惠！五指毛桃鸡$63＋红烧乳鸽$33起

美心MX斩料优惠 全线分店每日供应

美心MX最新优惠「五指毛桃鸡」用五指毛桃炖制，鸡肉鲜嫩入味，带有独特椰子清香，更具健脾祛湿、增强免疫功效，特别适合秋冬进补。原只包斩优惠每只仅需$63，性价比极高，一家大小外卖回家即食，轻松享受养生级滋味。

除了新品，经典「红烧乳鸽」同样以超优惠价格回馈食客。乳鸽皮脆肉嫩、酱汁浓郁的红烧乳鸽，单只仅$39，买2只$69、3只更低至$99，平均每只不到$33！无论下饭还是佐酒都一流，成为不少家庭周末外卖的必点之选。

美心MX优惠

2大快餐店特价烧味 大家乐／太兴

1. 大家乐 红烧乳鸽$35起

大家乐即日起推出红烧乳鸽优惠，单只仅售$38，选购两只更可享$70优惠价，平均每只低至$35，性价比极具吸引力。每只乳鸽经精心炸制，色泽金黄诱人，外皮香脆可口，内里鸽肉保持嫩滑多汁，热气腾腾奉上时香气四溢，令人食指大动。

2. 太兴 招牌沙姜鸡$48起

太兴招牌粤西沙姜鸡采用优质鸡只，现场加入独家沙姜配方，以传统手法慢火烹调。鸡肉入口鲜嫩多汁，沙姜独特香气浓郁开胃，同时具备温中散寒、助消化的传统食疗价值。现推出外卖限定优惠，原价$108的原只沙姜鸡现只需$88；半只沙姜鸡原价$58，优惠价仅$48，喜欢沙姜风味的食客不容错过。

资料来源：美心MX (Maxim's MX)、大家乐 Café de Coral、太兴集团