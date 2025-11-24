连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用

香港老字号饼店泰昌饼家，以其传统的港式美点而闻名，其中的蛋挞更是不少食客的心头好。最近，泰昌推出限时优惠，让大家以亲民价钱重温经典滋味。只需$20，即可享用怀旧沙翁、招牌蛋挞，再配上一包纸包饮品，绝对是下午茶或饭前小点的抵食之选。

泰昌饼家沙翁蛋挞组合价 1分店限定

泰昌饼家现时推出「经典绝配」优惠，一个香甜的沙翁，配上一个滑溜的蛋挞，再配一盒纸包饮品只需$20。

这次优惠的主角，是泰昌饼家的两款镇店之宝。招牌蛋挞以其香脆的牛油挞皮和嫩滑浓郁的蛋浆内馅而备受推崇，每一口都充满牛油与鸡蛋的香气，新鲜出炉时品尝，风味更佳。而另一款怀旧小食沙翁，则是传统港式面包的代表。其外层炸至金黄酥脆，洒上满满的砂糖，内里却是意想不到的松软，口感层次丰富，是许多人的童年回忆。这个组合将酥脆与松软、蛋香与面包香完美结合，让人一试难忘。

泰昌饼家现时推出「经典绝配」优惠，一个香甜的沙翁，配上一个滑溜的蛋挞，再配一盒冰凉的纸包饮品，只需$20。纸包饮品有柠檬茶、维他奶或菊花茶等多种选择。优惠由上午10时直至下午4时，无论是3点3下午茶，还是晚了起床想吃一个甜甜的早餐，这个$20的组合都带来满满的幸福感和满足感。

泰昌饼家限定组合优惠：

优惠内容： 沙翁一个 + 蛋挞一个 + 任何一款250ml纸包饮品

优惠价： $20 (原价$28)

供应时间： 逢星期一至五，上午10时至下午4时

适用分店： 泰昌饼家 - 将军澳宝林港铁站POA 18号舖

优惠受条款及细则约束，详情请向店员查询。

2大下午茶优惠 老字号酒楼/连锁米线店

1. 多彩皇宫 $19.8烧鹅濑粉

「多彩皇宫」由即日起到11月30日，每日下午2时到4时，提供经典的「烧鹅濑粉」和人气「脆皮BB鸽」，烧鹅油香肉嫩，配上弹牙濑粉；BB鸽皮脆肉滑，一咬爆汁。两款人气烧味惊喜特价仅需$19.8，性价比极高，食客可以在悠闲的下午茶时光中，享受传统的美味。

2. 谭仔/谭仔三哥 $33叹茄牛/沙嗲牛常餐

谭仔云南米线及谭仔三哥米线同步推出全新「港式下午茶」，于堂食、外卖、手机点餐及外送平台供应。两个品牌的「港式常餐」同样以人气「牛肉」为主角，谭仔带来鲜茄牛肉米线，汤头酸甜开胃，搭配爽滑米线；三哥则以推出沙嗲牛肉面，香浓沙嗲配上嫩滑牛肉，每一口都充满地道风味。两款$33的常餐均搭配香脆可口的玉桂焦糖多士及煎蛋，更附送热饮一杯。

资料来源：泰昌饼家、谭仔云南米线、谭仔三哥米线