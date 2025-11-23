秋季旅行用雪糕筒「人肉」霸烧烤炉？中学生怒斥小学老师「教坏细路」！网民1原因唔撑…

每逢踏入秋季，去郊野公园郊游或烧烤都是香港学校去旅行的热门选择。然而，近日有名中学生于社交平台发文，表示日前到香港某郊野公园秋季旅行期间，发现有老师竟涉嫌用「雪糕筒」为尚未到场的小学生「霸炉」烧烤，他认为这行为是极为不公及不妥，并质疑会「教坏细路」。帖文引起广泛关注及讨论，即睇内文详情！

小学老师早到用雪糕筒「人肉」霸烧烤炉？中学生怒斥「教坏细路」

日前有位就读中学的网民在社交平台上分享个人经历，指于学校秋季旅行去郊野公园BBQ期间，发现有小学老师竟摆放多个小雪糕筒在烧烤炉的櫈及长枱上，当成霸位的工具。他对于此行为感到不解，「其实小学老师带头帮细路霸位真系正常咩？」，并质疑此举会否「教坏细路」及影响「对小朋友既认知」。

学生未到仍霸位？事主发文呻︰当其他学校学生唔系人

他于文中亦有描述当时情况，称老师们「摆个雪糕筒当人霸位」，在学生还未到场的情况下「霸住啲位唔畀人坐」，令他不禁有「啲老师当正其他学校学生唔系人」的感觉。他续指自己也只是个中学生，与朋友一年一度的Picnic Day亦因炉位被占而受影响，认为「凭乜嘢佢哋霸位就可以令到我同我啲friend冇位可以烧」。

网民1原因吁体谅︰睇开啲啦

帖文一出后迅速引来大批网民留言，但意见呈两极化。有网民支持该中学生的睇法，认为「去到个炉冇人用梗，就可以直接用，跟本唔洗理」、「​​唔好以为学生就大哂要就哂你， 学校系要教学生守规矩」；亦有人批评「人都未到攞雪糕筒霸位系几过份」，指出「呢个地方系公众并唔系佢私人，冇划位，任何公众都用得」等。

然而，亦有一批网民倾向于体谅老师的行为，认为「学校秋季旅行一年才去一次，完全觉得系盛事，小朋友准备晒食物，旅行路线和旅游巴士都早已安排不能改地点，你睇开啲啦」，呼吁事主「让吓人，你细个老师咪又系咁样帮你霸」；更有不少人强调「不嬲郊外烧烤炉都系咁样霸位」，并表示「会体谅佢哋，何况绝大部份人当年中小学都有享受过」。另外有网民建议，若学校担心「霸唔到炉」，可以选择「任食BBQ场」。

资料来源︰Threads