连锁店「包点先生」都出羊腩煲？！二人份$128起 附2大抵食外卖羊专门店推介

随著香港气温骤降，各大连锁餐厅及酒楼都纷纷推出暖笠笠羊腩煲应市，抵御寒冷天气。然而，连主打蒸包点心的连锁店「包点先生」近日都加入战团，推出急冻装的双冬枝竹羊腩煲，更以抵食价钱为市民提供居家暖胃新选择，即睇内文详情。

包点先生都推双冬枝竹羊腩煲！急冻装二人份$128

连锁包点外卖点「包点先生」最近推出羊腩煲，$128急冻装翻热即食。

主打中式包点及点心连锁小食外卖店「包点先生」，近日在社交平台宣布推出急冻盒装的双冬枝竹羊腩煲，让喜欢叹羊的食客非常期待。急冻装的羊腩煲是季节限定，约重1kg，可供两人食用，每盒只需$128，价格亲民。

而根据店家描述，羊腩煲是本地制造，严选肉质软嫩的羊腩肉，配上冬笋、冬菇、枝竹、马蹄等食材，汤底浓郁，羊腩则软腍入味。买回家后简直解冻及加热后即可享用，非常方便，于指定分店有售。

包点先生双冬枝竹羊腩煲

售价︰$128/盒

备注︰于指定分店有售

2大抵食外卖羊腩煲 营火食品／羊瘾起

1. 营火食品︰网民力推啖啖肉黑草羊

网店「营火食品」开业20多年，是间主打打边炉及烧烤食材的冻肉专门店，近年推出一系列外卖羊腩煲，深受食客及网民热捧。其中最具人气有4人份的双冬去骨羊腩煲，选用100%黑草羊全羊腩，并由专业师傅以人手全去骨，让食客吃到肉质嫩滑及啖啖肉的羊肉。这款煲还搭配多款配料，如支竹、冬菇、冬笋及马蹄，增添口感层次。

店家还提供两款羊腩煲，包括适合爱浓郁羊肉味顾客的有骨羊肉煲，以及专为喜欢肥瘦搭配的食客而设的有骨半腩煲。订购所有款式羊腩煲均配有秘制腐乳酱及半斤生菜，亦另可加钱加购如美国顶级牛小排、安格斯牛颈脊片及各式丸类等配料，满足不同口味需求。4人份羊腩煲会以胶兜盛载，食用前只需倒入锅中加热后即可。

营火食品

2. 羊瘾起︰兼卖即日新鲜羊腩煲

位于土瓜湾的「羊瘾起」，是一间主打新鲜及古法羊腩煲、鸡煲、串烧的餐厅，兼做门市堂食及网店，以其招牌新鲜及古法羊腩煲驰名。新鲜羊腩煲的羊腩是来自香港自家养殖的黑草羊，肉质新鲜，堂食时更用砂煲上桌，更添风味。

由于新鲜羊腩煲是新鲜烹调，所以每日均有现货，就算是即日单亦可，并包送货。羊腩煲配有自家制腐乳、日本制枝竹、爽脆马蹄、特大冬菇、冬笋及生菜，设有2至6人份量不等。而古法羊腩亦是店家另一招牌，极具人气，加上外卖包装干净整洁，会附上保温袋，以保持最佳状态。

羊瘾起

