老字号川菜馆「日怨夜怨」惹民愤？连环发文放负呻生意差 网民︰好似个世界欠咗佢 斥老板1举动成致命伤…

近年香港餐饮业面临严峻挑战，不少老字号食肆更因人流减少而慨叹生意难做，甚至结业。日前有网民在社交平台发文，狠批观塘一间老字号川菜馆的老板经常在网上「日怨夜怨」，埋怨生意差常「拍乌蝇」，「好似个世界欠咗佢」般，但却不检讨食物质素或服务态度等，在网上引发热烈讨论，即睇内文详情！

川菜老店连环「日怨夜怨」惹公愤？频发「拍乌蝇」负能量帖

近日有网民在facebook社交专页上发文，表示一间于观塘开业近50年的川菜馆，近年频频在网上发放负能量帖文，抱怨生意不景、该区人流少等，怨声载道，直指川菜馆「日怨夜怨做乜」，更质疑其经营态度，引来广泛关注。

连环放负属「公关灾难」 网民︰好似个世界欠咗佢

该网民于帖文指出，即使「条街冇人又点」，若然「你系好食，自然会去食」，并提到「观塘工业区好多上楼私房菜一样有生意，本身啲工厦都冇街外人流，系食客摸上门」。他续指，自去年起已观察到川菜馆经常发文埋怨，「好似个世界欠咗佢」，并指店家有「打开门做生意，条街一定要好多人，又一定要个个经过都要入去帮衬」的想法，是不切实际。

更甚是，他提到假如有网民「唔同意佢观点，叫佢唔好一味放负，佢就同人嘈」，直言这根本是「公关灾难」。最后发文者亦总结指出，不解该店长期生意差，却仍「日日出啲拍乌蝇片上网」，以及「继续怨个世界，怨个业主唔体谅」，坦言若看到如此的公关表现，「我都唔会帮衬」，并断言即使「条街有人流，佢都唔会有生意」，甚至建议老板「快啲执」。

负能量帖文老是常出现 狠批老板︰讲多句就Block

另从网民上载的图片所见，这间川菜馆的确不时发文提及舖头生意差，更形容「现时条街真系人影都无只，咁样嘅经营环境真系冇得救」。而帖文一出亦引来不少回响，有曾经帮衬过该店的人表示「80年代中学时经常同同学去食客饭，价钱系亲民价，依家离地价钱」、「威过㗎，以前要排队」，亦有人认同事主的观点，批评店家食物太贵、「一味多油，难食到呕」。

部分顾客则对该店的服务态度表示不满，称「唔算抵，（老板）仲冤口冤面好似嚟食救济餐咁」、「个老细其实麻麻」、「三日唔埋就喺度呻吟，同你讲食物质素、现场环境，你又话好多客钟意食，一家大细坐得好开心」；甚至有网民直斥老板一举动是店家生意差的导火线，「讲多两句就block（封锁）你」，暗指老板对意见是「听唔入耳」。

网民理解老店困境 吁转型自救

然而，亦有网民对于川菜馆表达理解及支持，有人指出店家的地理位置的确实存在劣势，形容「呢个位都几隔涉，真系地理上位置问题嘅」，并表示自观塘清拆后，只有「apm同写字楼个头比较旺，你呢度系好难挨」，甚至有网民留言鼓励「撑你地，老板，顶住！」。

同时，亦有网民提供具体的改善建议，包括考虑「搬去一个比较多啲人嘅地方」，或利用现时租金较低的优势「转区」，或是转型，例如在「工业区开楼上舖，或专做外卖店」，以适应市场变化。