圣诞大餐推介2025｜低至$358位起叹中环法国菜「四大名鸡」！星级海景扒房/法式Bistro/精致甜点任拣

圣诞大餐推介2025｜圣诞将至，又是时候预订一场难忘盛宴！以下精挑细选城中最顶级的圣诞大餐，不论是浪漫约会或温馨家聚，都能找到极致之选。当中，传承三百年英伦经典的Fortnum & Mason 181，以肉质嫩滑的招牌Kelly Bronze火鸡，献上传统节日灵魂；而LALA则凭借其神级本地黄油烤鸡，在法式Bistro的温馨氛围中，重新定义烤鸡的美味标准；而丽晶酒店则在维港醉人景色前，以丰盛的节日菜单谱写璀璨的感官盛宴。无论是寻求法式优雅、意式风情，还是亚洲创新，这份指南都能助您找到最完美的节庆餐饮选择，共度难忘冬日。

圣诞大餐2025十大推介 扒房/米芝莲餐厅/法国菜

1. Fortnum & Mason 181 传承三百年英伦圣诞经典

Fortnum & Mason 的圣诞飨宴，是对英伦风味的现代颂歌。招牌主菜「Kelly Bronze 火鸡」（HK$368）便是最佳证明，火鸡来自爱尔兰凯利农场（Kelly Farms），经细心饲养，油脂与纹理均达至双倍丰腴。厨师团队以低温慢煮方式处理火鸡胸与腿部，确保肉质极致嫩滑，佐以枫糖焗小椰菜、格鲁耶尔芝士焗椰菜花及牛脂焗薯，层次丰富细腻，完美呈现圣诞餐桌的灵魂。

另一亮点是「欧洲蓝龙虾、雅枝竹及天使面」（HK$988 两位用），在桌边即席烹调，以白兰地进行点燃（flambé），仪式感十足，让龙虾的鲜嫩与自家制意粉的弹韧在火焰中完美结合。而对于追求传统风味的食客，选用草饲纽西兰红鹿制成的「鹿肉薄片」，则是重现中世纪盛宴的轻盈选择。

今年，181餐厅更与香港知名茶艺鸡尾酒吧 Tell Camellia 携手，将品牌三百年的制茶底蕴拓展至调酒领域。双方联手推出四款限定鸡尾酒，以 Fortnum's 的茶叶为基底，专为搭配节日下午茶及茶餐设计。例如，「Tea Time」鸡尾酒融合皇室纪念茶、红莓与蜂蜜，宛如一杯「早餐马丁尼」，与经典下午茶的甜点相得益彰；而「Lapsang South」则以正山小种的烟熏风味配搭烤菠萝的果香，为咸点下午茶带来味觉的完美平衡。这场「茶酒交融」的实验，为经典的英式餐饮体验，升华出多重感官享受。

Fortnum & Mason 181 餐厅

节庆单点菜单：11月28日起供应

节庆套餐：$588/位起

圣诞限定鸡尾酒：$138/杯起

圣诞老人说故事活动：每位$500

地址： 香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号维港文化汇K11 MUSEA地下022号舖

官方专页 >>按此<<

2. Beefbar 米芝莲星级牛肉盛宴

炭火烤盘上呈现完美的肉扒，旁边伴有精致的牛柳他他，展现了肉质的鲜嫩与多样的烹调手法。

Beefbar 将其对牛肉的极致追求，融入整个十二月的节庆菜单。餐厅以一场横跨多国的顶级牛肉巡礼，为宾客带来温馨而奢华的用餐体验。全月供应的五道菜节庆晚宴，包括烩煮美国特级牛短肋、USDA Prime法式黑安格斯牛腹裆肉及近江和牛等招牌菜式，展现了餐厅的料理实力。

平安夜与圣诞节的六道菜限定飨宴，则将奢华感推向高峰。由鱼子酱白松露牛柳他他拉开序幕，接著是清爽的柠汁腌生池鱼片，以及充满节日风味的栗子意大利云吞配龙虾及洋蓟泡沫，主菜则迎来顶级韩牛，每一口都是极致享受。

Beefbar Hong Kong

五道菜节庆晚宴：HK$1,380/位 (整个12月，12月24、25及31日除外)

平安夜及圣诞节六道菜圣诞飨宴：HK$1,680/位 (12月24及25日)

平安夜及圣诞节五道菜早午餐：HK$880/位 (12月25至27日)

六道菜新年前夕餐单：HK$1,980/位 (12月31日)

地址： 中环雪厂街16号Club Lusitano2楼

官方专页 >>按此<<

3. LALA 法国菜神级烤鸡

LALA 联同米芝莲星级主厨 Franckelie Laloum 及联合创办人 Michael Larkin，将其标志性的现代法式风格注入十二月的节庆餐饮。在这里，法式料理不再是高不可攀的距离感，而是轻盈、细致，层次丰富且充满温馨的节日风味。餐厅将于整个十二月提供节庆午餐，并特别于圣诞节、节礼日及元旦加开早午餐场次。从柑橘腌油甘鱼、烟熏鳟鱼配滑蛋等前菜，到招牌本地黄油烤鸡、炭烧多宝鱼或奢华牛柳配鸭肝与黑松露的主菜，最后以自家制法式糕点完美收尾。

平安夜与圣诞夜的两晚限定晚餐，则展现主厨 Franckelie 精致细腻的高级料理精髓。以法国 Cadoret 生蚝、法国黑松露、烟熏鳟鱼与鱼子酱配马铃薯饼、蓝龙虾浓汤、香煎鸭肝展开。压轴是 LALA 招牌本地黄油烤鸡配新潟越光米香饭，最后以清爽柑橘甜点画上句号。

LALA

节庆午餐 （ HK$358 / 位 ）： 12月全月供应

（ / ）： 12月全月供应 节庆早午餐 （ HK$528 / 位 ）：周末、12月24日、25日及1月1日供应

（ / ）：周末、12月24日、25日及1月1日供应 平安夜及圣诞节晚餐 （ HK$1,488 / 位 ）：12月24日及25日供应

（ / ）：12月24日及25日供应 地址：中环摆花街29号地舖

电话：2506 0990

WhatsApp：5200 3915

官方专页 >>按此<<

4. The Steak House 海景扒房肉食圣诞

The Steak House于圣诞佳节呈献肉食盛宴。

坐拥壮丽维多利亚港景致的香港丽晶酒店，在圣诞期间化身光影交织的璀璨国度。酒店内荣获米芝莲指南推荐及「全球101间最佳牛扒餐厅」殊荣的The Steak House，由主厨 Amine Errkhis 执掌，以世界上最优质的牛肉及海鲜，为肉食爱好者呈献一场奢华的节日盛宴。

圣诞节当天，宾客可以尽情品鉴顶级的美国农业部（USDA）认证Super Prime级牛扒，搭配选择丰富的沙律吧，以及餐厅为节日特别精选的葡萄酒，让每一口都充满了浓厚的庆祝氛围。随著新年的临近，除夕夜餐厅将呈献更奢华的选择，包括风味独特的澳洲Mayura Farm M9+和牛，以及肉味香浓的韩国Hanwoo 1++肉眼扒。伴随著香槟的气泡，为丰盛的2025年画上句点。

The Steak House

圣诞节午餐 HK$1,788，12月25日及26日供应

圣诞节晚餐 HK$2,688，12月24日及25日供应

除夕夜晚餐 HK$3,088，12月31日供应

地址：尖沙咀梳士巴利道18号丽晶酒店

官方专页 >>按此<<

5. Jean-Pierre 气氛一流法式狂欢

Jean-Pierre 的节日餐桌，充满丰盛而欢乐的巴黎气氛。

位于中环必列者士街的法式小酒馆 Jean-Pierre，在12月24至26日期间将推出「每日圣诞精选」(Black Board Christmas Specials)，呈献一系列适合分享的经典法式节日菜式。由简单就是美味的「法国赫夫生蚝3号」配法式红醋酱（HK$408），到以低温慢焗的「法国卡奥尔鸭肝冻」（HK$258），配上红波特酒啫喱及布里欧多士，每一口都是传统风味的极致展现。

偏好浓郁肉香的，则不能错过重达一公斤的「镬煎斧头扒」（HK$1,588），选用 USDA Prime 级别的带骨肉眼，绝对是奢华的满足。压轴甜品是充满戏剧性的「火焰雪山」，将云呢拿雪糕与小红莓雪葩包裹在焦糖海绵蛋糕中，铺上蛋白霜后在席前淋上 Grand Marnier 橙酒点燃，场面壮观。

Jean-Pierre

每日圣诞精选 (Black Board Christmas Specials)：12月24至26日供应，每位最低消费 $1,200

地址： 香港中环必列者士街9号

官方专页 >>按此<<

6. Mosu Hong Kong 节庆限定韩膳诗意

Mosu 韩式牛肉磨菇挞香气扑鼻。

主厨 Bruno Jeong 将其细腻的料理哲学，注入圣诞及新年的限定菜单中。前菜「韩国海藻粥」，选用顶级韩国海藻慢煮出细腻鲜美的层次，配上水煮生蚝及自家腌制韩牛，温暖窝心。另一道「韩式牛肉磨菇挞」，则重新演绎传统风味，金黄酥皮内，是韩式酱油腌制的舞茸与洋菇，佐以丝滑鹅肝及冬日黑松露薄片，口感馥郁。

甜点「豆蔻红茶雪糕配红豆汤」更是优雅的中西交融之作，香气馥郁的雪糕在温热绵密的红豆汤中缓缓融化，冷暖和谐。无论是圣诞的六道菜午餐，或是更丰盛的八道菜晚餐，都将带领宾客进入一场充满诗意的当代韩膳之旅。

Mosu Hong Kong

7. Arcane 米芝莲星级味觉享受

香煎螯虾与雅枝竹花蕊、海鲜蛋黄酱及金柚的组合，清新与鲜味完美交织。

米芝莲星级餐厅 Arcane 于圣诞及除夕期间，呈献佳节限定盛宴，以顶尖时令食材与精湛厨艺，为宾客带来简约而丰盛的滋味享受。餐厅于12月24日至26日推出限定圣诞午市及尝味餐单，并于除夕夜设有特别餐单，以一贯的顶尖餐饮水准，为宾客缔造温馨而难忘的节庆回忆。

尝味餐单由「鲟鱼鱼籽酱伴水煮南极鳕鱼」的奢华组合揭开序幕，鱼子酱的咸鲜醇厚，完美衬托出南极鳕鱼的细致口感。随后的「香煎螯虾」，则巧妙地将海鲜的鲜甜与金柚的清新柑橘香融合。主菜「慢煮和牛肋排」，肉质柔嫩，搭配烟熏培根、栗子及香煎粟米饼，再淋上黑胡椒酱，滋味深邃诱人。最后，以清新的「小柑橘叶慕丝」及三款精致小甜点作结，为这场星级盛宴写下优雅的甜蜜句点。

Arcane

圣诞午市套餐：HK$1,288/位（12月24至26日）

圣诞尝味餐单：HK$1,688/位（12月24至25日全日及26日午市）

除夕餐单：$1,688/位（12月31日）

地址： 中环安兰街18号3楼

官方专页 >>按此<<

8. NOIR Modern Bistro 融汇法日风味

NOIR Modern Bistro 的节日餐饮，以现代手法为经典注入新意。

NOIR 主厨以法式小酒馆的菜式为基础，巧妙地融合亚洲当代风味，为传统节日美食带来充满匠心的崭新角度。限定的节日盛宴由一道「鹅肝冻」展开，丝滑的鹅肝配上自家制的小红莓酸甜酱及香脆面包粒，口感与味道层次丰富；紧接著是招牌的「紫苏番茄」，鲜甜的番茄在紫苏高汤与龙蒿的清香衬托下，带来一阵清新风味。而「虾味噌南瓜」则将经慢煮发酵的南瓜与虾膏味噌结合，交织出日式鲜味与法式浓汤的温润感。

热食部分延续温暖主题，如「松露千层薯批」、「味噌蒜香牛油焗法国田螺」，将法式奢华与日式滋味完美融合。主菜「镬仔野菌短意粉」以西班牙菜为灵感，充满森林气息；「加拿大猪架」则以特别手法烹调，锁住鲜嫩肉汁，配上南瓜蓉及苹果白兰地酱，为味蕾增添一抹果园的甜意。最后，以经典的「圣诞木头蛋糕」作结，为冬日飨宴画上甜美温馨的句号。

NOIR Modern Bistro

节日限定餐单供应日期：12月24日至12月31日

二人8道菜套餐：$880起 (附送两杯有气酒或无酒精葡萄酒)

四人11道菜套餐：$1,680起 (附送四杯有气酒)

地址： 香港铜锣湾诚品书店9楼903号铺

官方专页 >>按此<<

9. La Petite Maison 南法海鲜盛宴

豪华海鲜拼盘汇聚新鲜生蚝、海螯虾及皇帝蟹等，是分享的极致滋味。

位于中环的 La Petite Maison (LPM) 今个十二月化身法式节日地标，将法国蔚蓝海岸的悠然格调融入圣诞庆典。餐厅以时令食材，呈献精致的节日午市套餐、丰盛的圣诞共享餐单，以及多款节日限定单点菜式。菜单以海洋与森林的珍馐为灵感，从汇聚生蚝、海螯虾的豪华海鲜拼盘，到香气四溢的意式黑醋煎鹅肝，以及西式牛柳配鹅肝，每道菜均细腻呈现普罗旺斯的质朴风味。不论是午间小聚，还是温馨的圣诞晚宴，LPM 都以其经典法式优雅，为您与挚爱缔造难忘的冬日团聚时刻。

La Petite Maison

节日午餐：12月全月供应 (两道菜 $398/位；三道菜 $498/位)

圣诞共享餐单：12月全月供应 (八位或以上适用，$1,488/位)

地址： 香港中环士丹利街23至29号 H Queen's

官方专页 >>按此<<

10. Emmer Pizzeria 节庆皇冠薄饼

Emmer Pizzeria推出数款期间限定圣诞美食。

Emmer Pizzeria 在这个温馨佳节，将其独有的「Emmer 风」圣诞滋味带到香港。品牌以拥有超过19,000年历史的 Emmer 古谷（二粒小麦）制作薄饼饼底而闻名，这种古老小麦风味浓郁、营养丰富，凭其天然低麸质特性而深受推崇。Emmer 主厨 Karla Mendoza 及其团队坚持每日于店内现磨面粉，保留谷物的天然油脂与香气，并以特制烤炉烘焗，确保每一块薄饼都达到酥脆轻盈的理想口感。

今年冬季，Emmer 推出数款期间限定的圣诞美食，节庆皇冠薄饼（HK$188）铺上无硝酸盐辣肉肠、焦烤车厘茄、陈年巴马臣芝士及 D.O.P. 认证 Caciocavallo 芝士，再缀以一圈清脆的羽衣甘蓝，犹如圣诞花环般华丽。流心水牛芝士配小椰菜（HK$138）则是经典节日沙律的变奏，酸甜交织。圣诞美食将于11月25日起在中环置地广场及金钟太古广场分店同步供应。

Emmer Pizzeria