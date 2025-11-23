Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人食点心要求落豉油遭侍应驳斥「你急咩啫？」 后续1事再惹怒火爆口角 网民：饮茶啫放松啲

饮食
更新时间：11:00 2025-11-23 HKT
发布时间：11:00 2025-11-23 HKT

本地餐饮业的服务态度不时成为网上平台讨论的焦点，最近有食客光顾深水埗区一间点心店，当他向店员要求为萝卜糕添加豉油时，竟遭店员回复指「都未上齐，你急咩姐」，其后更因1误会引致双方口角，事主对此大感不满，狠批「员工服务态度非常差」，详情请看下文。

港人食点心要求落豉油遭侍应驳斥：「你急咩啫？」

事主日前在社交平台群组发文，指日前到深水埗区一间点心店吃下午茶，据帖文附上的单据可见，一行二人分别点选虾饺、烧卖、腊肠蒸萝卜糕及龙虾汤鲜竹卷等。当时，腊肠蒸萝卜糕及龙虾汤鲜竹卷同时上桌，事主向店员要求「麻烦萝卜糕要豉油」，惟负责上菜的店员却以不悦语气回复：「都未上齐，你急咩啫？」

后续1事再惹怒火爆口角 事主叹「唔好怪人北上消费」

其后轮到鲜竹卷上桌，店员问事主「要唔要胡椒粉？」事主因误以为是指鲜竹卷，于是答「要」。岂料店员将胡椒粉撒在萝卜糕上，事主随即质问：「做咩喺我个萝卜糕到放胡椒粉？」店员却回复指「我问你要唔要放胡椒粉，你话要。」 双方争执升温，事主强调对方没有清楚指明是哪一款点心，店员却坚持已事先说明，并称「依只鲜竹卷唔洗落胡椒粉」。

事主最终因担心萝卜糕已被「加料」，要求取消该碟点心，直言：「我点知你会唔会加料，我唔要你碟萝卜糕，你同我取消佢。」 并于事后表示如该店员态度更好，或直接提出换另一碟，「系完全冇后面果堆事出现」，又大叹「我愿意留港消费，但你俾咁既服务态度我，真系唔好怪人地会简（拣）北上消费。」

网民：饮茶啫放松啲

事件一出，网民意见两极。有网民根据帖文描述，对事主的态度亦有所保留，「我经常去食伙记都有礼，你语气似有问题㖞」、「将心比己，有时唔系俾钱大晒，自己态度同语气有冇问题先。」 有网民则认为侍应未有与客人沟通清楚，「萝卜糕落胡椒粉？应该冇乜人会咁，明明话豉油，好似明玩。」 另有网友提到该店向来服务态度不错，「我有喺上边饮开茶，我觉得佢哋服务态度唔错，可能一时误会啫」、「饮茶啫放松啲，香港人」。而事主亦有回复网民留言，「其他侍应服务OK嫁，只系果个上菜姐姐态度不OK……」指出是次事件应为个别店员问题。

来源：Facebook

文：LW

同场加映：激动大妈大闹时装店！撞到闩埋「透明玻璃门」后狂骂店员 细心网民发现一惹笑细节：常人难以理解

 

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前