大家乐都有得搞生日会！进军内地亲子市场 90分钟派对包布置/打卡道具 送寿星毛公仔/花束！
更新时间：11:00 2025-11-22 HKT
在快餐店举行或者参加生日会是不少人的童年回忆。最近，大家乐内地分店宣布推出「大家乐生日会」服务，提供90分钟一站式派对套餐，包括场地布置、打卡道具及寿星专属礼物，积极攻入内地亲子市场！
大家乐都有得搞生日会！90分钟派对包布置/打卡道具
大家乐内地分店推出「乐在一起生日会」服务，提供一站式派对套餐，不但包括场地生日布置，更提供打卡道具供寿星和客人打卡，派对时长约90分钟。根据小红书网民分享，活动更有「派对姐姐」带领进行游戏、唱生日歌等环节，更大赞「完全不担心冷场」，气氛十足！
食物方面，儿童会生日会套餐以小食为主，以意粉配搭琵琶腿、美式飞碟、卤水鸡翼或香骨鸡，每份为55元人民币，有网民指只需预先预约并为每位出席宾客购买套餐即可，不需额外付场地费。
内地大家乐生日会 送寿星毛公仔/花束！
至于寿星亦会收到不少礼物，包括有大家乐「焗饭三小宝」公仔、「芝士博士/番茄小姐」花束，为寿星送上生日祝福，深受小朋友喜爱！
大家乐「乐在一起生日会」
- 服务时段
- 早市：开始营业-11:00
- 午市：11:00-14:30
- 茶市：14:30-17:00
- 夜市：17:00-门店营业结束
- 查询：大家乐餐厅微信公众号
- *各门店详细营业时间请咨询门店或以店内明示为准
来源：大家乐官方微信号
