九龙城中菜馆五旬老板剖白餐饮辛酸史 早出晚归背负伙记生计：得一个字「挨」 食客支持：祝生意兴隆

香港饮食业竞争激烈，餐厅老板每日为生计奔波。往往成为最辛苦的一群。近日，九龙城中菜馆老板在社交平台剖白在行内20多年的辛酸史，不但每日早出晚归，牺牲与家人相处的时间，在面对人手不足、行业市道变化时更「试过想结业」，但因「背后仲有餐厅伙记几十头家」，决心继续「挨」，感动不少网民及餐饮业同行，纷纷留言支持：「完全知道𠮶种辛苦法同困身程度，加油啊！」

九龙城一间中菜馆老板日前于社交平台分享餐饮经历，指入行超过二十年，经营餐厅的收入从来不稳定，用一个字总结就是「挨」。他指出，每天都需要早出晚归，清晨天未亮已要起床出门，家人还未醒；深夜收舖后回到家中，家人早已入睡，「有时未瞓，但自己好攰，无咩精力去同屋企人交流。」

早期餐厅人手不足，身为老板亦要亲自「落场顶埋楼面」；客人偶尔赞赏出品「好味」让他感到开心，「但又唔系日日都有掌声」。二十多年来，他见证行业巨变：「城市变、人情变、租金升、食材贵」，试过餐厅由旺转淡、试过「信错人」、试过萌生结业念头：「有时夜晚收舖后，成间铺得自己一个，会谂：『仲继唔继续落去好呢？』」

在当今时势下，餐饮老板不止是为自己「揾两餐」，还有背后「餐厅伙记几十头家。」他坦言这一行确实辛苦，但「辛苦之中，有另一种甜」，最后勉励网民及其他同行：「只要唔停，唔怕行慢，大家加油。」

食客支持：祝生意兴隆

老板的经历感动不少网民及食客，纷纷留言支持：「完全知道𠮶种辛苦法同困身程度，加油啊！」、「十分同意⋯⋯最重要都系心态」、「九龙城茶餐厅黎讲 你地出品系好食。」有食客提出意见希望改善，老板亦虚心回复，指「佢哋（客人）要求嘅，我地都会尽力配合。」、「欢迎指教。」

