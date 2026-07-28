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用完豉油惊见大大块「鲍鱼」揭「开封后唔雪」极易发霉 即睇5大调味料保质期

食用安全
更新时间：16:02 2026-07-28 HKT
发布时间：16:02 2026-07-28 HKT

近日有网民在社交平台分享，家人用完一支蒸鱼豉油后，竟在瓶内发现一块深色异物，笑言以为「中奖有鲍鱼」。但事主查证后发现，大大块「鲍鱼」原来是大大片「霉菌」，非常吓人。事件引发网民热议，不少人惊觉原来豉油要放入雪柜；有专家警告，调味料开封后若存放不当，随时变成细菌温床，这一款酱汁开封2个月更有发霉风险？

豉油开封后要雪？ 淘大：无防腐剂更需冷藏

淘大曾在官方专页指出，旗下的全线豉油均不含防腐剂，每次用完都要抹干净樽口，再扭实樽盖，减少空气及湿气入樽；另外，开封后必须放入雪柜冷藏（0至4度），才能稳定品质。更提醒大家，尽量避免将豉油放于炉头旁边，远离蒸气热力。

【同场加映】午餐肉放雪柜变「明太子」 网民大呼恐怖：从来都未见过 专家揭罐头开封后正确保存方式

（图：lok13__@Threads）
（图：lok13__@Threads）

 

事实上，不少人以为酱料未过期或放入雪柜就安全，但专家提醒，不同调味料有各自的保存期限，开封后的存放方式更是关键。

5大常用酱料保质期一览

根据美国农业部指引及食品专家意见，以下5种常见调味料开封后宜在指定期限内用完：

蛋黄酱

开封后雪柜保存最长2个月。含生鸡蛋成分，室温放置超过一天或过期后食用，恐增沙门氏菌感染风险。他他酱、蒜蓉蛋黄酱等相关制品亦同。

忌廉状沙律酱

开封后保质期约2个月。含鸡蛋或芝士，变质时会产生异味；油腻款若变苦代表氧化，应即丢弃。自制版本更易变坏。

含糖酱汁（番茄酱、烧烤酱等）

未开封可存放12个月，开封后雪柜保存约6个月。超过期限可能开始发霉，食用前务必检查有否变色、异味或绒毛状霉菌。

醋味调味料（芥末酱、喼汁等）

未开封可存放3年，开封后雪柜保存约12个月。使用前同样需留意变质迹象。

豉油

未开封可存放3年，开封后若非每天频繁使用，强烈建议放入雪柜，并在1年内用完。即使味道咸，细菌仍有机会滋生。

消委会：这几款调味品一定要雪

消委会指出，虽然豉油盐分高不易变坏，但在春夏季室温高、潮湿环境下，冷藏可免发霉。其他建议冷藏的调味品包括：

  • 豆豉、面豉酱：开封后发酵加快，冷藏可减慢变色变味。

  • 虾酱、鱼露：盐分高但潮湿环境下仍易变坏。

  • 蚝油、叉烧酱：短时间内用不完宜冷藏。

  • 含易坏成分（香辛料、花生、蛋、奶、蔬果）：如辣椒酱、XO酱、蛋黄酱、果酱等，霉菌在低水分环境仍可生长，开封后必须雪。

至于干燥调味料（盐、糖、胡椒粉、鸡粉、生粉等），则应存放于密封器皿，置于阴凉处，不宜放入雪柜，以免因温差受潮结块。

资料来源：People淘大消委会、lok13__@Threads

延伸阅读：6种食物不宜放雪柜 薯仔冷藏易有致癌物？保存隔夜饭少做1事恐中毒

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