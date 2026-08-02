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蓝莓越大粒越甜？专家教用冻水拣最甜蓝莓 这样做保鲜期长达12个月！

食用安全
更新时间：09:00 2026-08-02 HKT
发布时间：09:00 2026-08-02 HKT

买蓝莓最怕买到超酸果，甚至以为蓝莓越大粒越甜，但有专家指，只需一碗冻水，就能测出真实甜度，更加码公开一招神奇保存法，让蓝莓保鲜期大幅延长至12个月，从此告别发霉变坏。

专家教用冻水拣最甜蓝莓

蓝莓是营养最丰富的水果之一，不过，到底如何判断蓝莓是否成熟？怎样才能避免买到超酸的蓝莓？据《Daily Meal》报道，大家首先要摒弃「越大粒越好」的迷思。虽然坊间常说挑选蓝莓时，颜色越深、果皮越饱满就越甜，但园艺专家Chris Enroth指出，其实有一个更简单零失手的方法来分辨甜度：

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专家教用冻水拣最甜蓝莓
专家教用冻水拣最甜蓝莓

Chris Enroth建议，只需将买回来的蓝莓放入一碗冻水中，便能立即分辨出其成熟度与甜度：

  • 沉入水底（成熟鲜甜）：成熟的蓝莓含糖量较高，由于密度较大，会自然沉入水中。这些沉底的蓝莓味道最好，可以立即食用。
  • 浮在水面（尚未成熟/偏酸）：带有酸涩味或尚未完全成熟的蓝莓，因含糖量较低、密度较小，会漂浮在水面上。

经过冻水测试后，沉底与浮面的蓝莓会明显分开。不过，漂浮在水面上的蓝莓千万不要丢掉，只要正确处理，它们之后依然大派用场。 

蓝莓这样做保鲜期长达12个月

沉入水底的鲜甜蓝莓，除了可以直接享用外，亦可装入密实袋中放进冰格急冻保存。据农业资讯网站Jooever介绍，若将急冻蓝莓储存在摄氏零下18度或更低的温度下，其美味和营养可保持长达8至12个月。即使超过这个期限，进食虽然不会引致生病，但品质及口感会明显下降。若发现急冻蓝莓变色、出现严重冻伤或闻到酸臭味，就极可能已经变质，应立即丢弃。

至于在水测中浮面的蓝莓，代表它们尚未完全成熟。只需将其放入雪柜保鲜格冷藏数周，它们自然会慢慢熟透变甜。行政主厨Raymond Ortiz特别警告，蓝莓绝对不宜放在室温下保存，否则几天内便会腐烂变坏。此外，在放入雪柜储存前，切忌用水清洗蓝莓，因为表面残留的水分极容易导致果实发霉。最理想的做法，是将未洗的蓝莓放入密封食物盒中，并在盒内铺上一层干燥的厨房纸巾，以延长保鲜期。

资料来源：《Daily Meal》

延伸阅读：网传「贝壳粉」洗蓝莓更干净？专家拆解迷思 恐破坏花青素兼存风险？

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