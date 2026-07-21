初级大人必学！每次洗衣服加柔顺剂一定香？即睇4大使用陷阱 运动服/内衣恐越洗越臭！

每次洗衣服都习惯加柔顺剂，以为一定又香又滑？有品牌指出，柔顺剂有4大使用陷阱，其中运动服、内衣一旦加错，不但会破坏衣物排汗吸水功能，更会令细菌及化学物残留，随时越洗越臭。

柔顺剂4大使用陷阱 运动服/内衣恐越洗越臭！

据日媒《grapee》报道，不少人习惯每次洗衣服都会倒入柔顺剂，贪其洗完又香又软。日本洗涤用品品牌「Spica Corporation」指出，柔顺剂虽然能令衣物变得柔软、减少静电及散发宜人香味，但其实并非每次洗衫都必须使用。该品牌盘点出日常洗衣服使用柔顺剂的4大陷阱：

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柔顺剂 4 大使用陷阱

1.运动服及功能性衣物忌乱加

使用柔顺剂时，必须特别留意衣物的材质。内衣、运动服，以及标榜「吸水速干」或具有「防水透气」功能的衣物，应尽量避免使用。因为柔顺剂的作用原理，是将顺滑的化学成分附着在纤维表面，这层薄膜会严重破坏布料原有的吸水性、快干度及防水透气功能。建议洗衣服前，最好先查看衣物上的洗衣标签。

2.根据毛巾的状况使用柔顺剂

很多人为了令毛巾保持柔软而猛加柔顺剂，但这反而会大大降低毛巾的吸水力。当柔顺剂成分残留在纤维表面，不仅会令吸水力下降、晾干速度变慢，更可能把毛巾的绒毛压扁，令毛巾失去原本的蓬松感。建议应根据毛巾的状况酌情使用：若感觉毛巾变硬，只须加入极少量即可；若注重吸水功能，则尽量避免使用。

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3.注意不要添加过量或使用浓烈香料的柔顺剂

加多点柔顺剂并不代表效果更好，倒入超过建议份量的柔顺剂，反而会令衣物难以晾干。更严重的是，过量使用会在洗衣机滚筒及柔顺剂格内留下大量残留物。这些残留化学物一旦与洗衣液残留、人体皮脂及水分混合，便会变成黏液，疯狂滋生霉菌并引发强烈异味。若发现洗完的衫有异味或黏腻感，除了要减少柔顺剂份量，亦必须定期清洗洗衣机滚筒。

4.残留成分易诱发皮肤敏感

柔顺剂的香味虽然讨好，但过度浓烈的香精可能会令周遭的人感到不适。品牌方表示，经常收到患有皮肤干燥、异位性皮肤炎或化学物质过敏人士的求助，指出残留的香料和化学成分会刺激皮肤。因此，皮肤敏感人士在清洗贴身衣物及毛巾时，务必严格控制柔顺剂的用量，并确保彻底过水冲洗干净。若皮肤出现痕痒或身体不适，必须立即停用。

资料来源：《grapee》

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