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世界杯必睇！波衫清洗教学 球衣店分享实用4招 防止印字脱落、越洗越臭

食用安全
更新时间：18:00 2026-07-10 HKT
发布时间：18:00 2026-07-10 HKT

美加墨世界杯淘汰赛8强大战场场精彩，为了顺应现在热烈进行中的世界杯赛事，不少市民都购买球衣来力撑爱队！不过，球衣大多由聚酯纤维（Polyester）制成，虽然透气，但也极易吸附汗水与异味。如果你入手了一件靓靓球衣，绝对不能直接丢进洗衣机随便乱洗！为了延长球衣的寿命、保护上面的印字与徽章，日本官方足球球衣与订制商店在社交平台分享影片，教大家4步清洗球衣小秘诀：

第一步：洗前准备与洗剂选择

  • 清洗球衣时，将球衣翻到反面，全程使用冷水，过高水温可能会破坏球衣材质或导致印字脱落。

  • 请使用中性洗剂，并且绝对不能使用柔顺精，因为柔软精会阻塞排汗纤维，甚至使烫印字体劣化。

  • 由于聚酯纤维容易留有阵汗臭味，运动或穿去热血观赛后请尽快清洗，千万不要久放。

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第二步：温柔手洗与冲洗

  1. 倒入适量的中性洗剂后，用手温柔地揉搓、拍打清洗。

  2. 将脏水倒掉，换上干净的冷水持续冲洗球衣。请重复这个「冲洗、换水」的步骤，直到完全没有洗剂残留为止。

第三步：安全脱水技巧

清洗完毕后，切记不要用力拧干球衣！请使用以下正确的脱水程序：

  1. 在准备用洗衣机脱水前，先用干毛巾等轻轻按压球衣，吸走大部分的多余水分。

  2. 保持球衣在反面状态，将它放入洗衣袋中以防拉扯。

  3. 把放有球衣的洗衣袋放入洗衣机，进行短时间脱水，大约设定2分钟左右即可。

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第四步：正确晾干

  • 脱水完成后，维持球衣反面的状态直接挂上衣架。

  • 请将球衣挂在阴凉通风处自然风干，绝对不能直接曝晒在烈日下或使用烘衣机。

  • 聚酯纤维具有良好的速干性，在夏季的阴凉处，大约2个小时就能完全晾干啰！

资料来源：kitoftheday365

 延伸阅读：衣物洗完比马桶污糟？洗衣机恐成「细菌大本营」滤网卡毛发、夹层藏霉菌｜附日常清洁攻略

 

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