初级大人必学！砧板消毒攻略：木/竹/塑胶/玻璃如何清洁？研究揭用2年藏3000个细菌

厨房中的砧板每日接触各种食材，但若清洁不当，随时成为细菌温床。专家指，单用清水冲洗砧板并不足够，沙门氏菌、大肠杆菌等有害微生物可能残留，造成交叉污染引致食物中毒；有研究揭，砧板用2年已藏3000个细菌，值得关注！因此不同砧板物料，应配合不同的消毒方法，专家为你逐一拆解。

砧板清洁｜木/竹/塑胶/玻璃各有要诀

美国食品安全组织Stop Foodborne Illness联盟总监Vanessa Coffman博士指出，所有砧板消毒后必须完全风干，才可收纳；生熟食砧板应分开使用，避免交叉污染。不同物料的砧板有各自的消毒方法：

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砧板清洁｜1. 木制或竹制砧板：白醋

未上漆的木制砧板具天然抑菌性，不利病菌长期存活，被吸收的细菌通常无法在纤维中生存太久；但木制砧板具孔隙，保养不当易吸水发霉，故切勿将木砧板浸泡水中。

清洁步骤：

先用厨房纸抹走表面食物残渣。 用洗洁精、海绵和热水彻底清洗，切勿浸泡或浸入水中，以免木材吸水变形。 喷雾瓶装上未稀释白醋，均匀喷洒整个砧板。 让白醋停留2至5分钟。 用干净干布抹走残留醋液。 将砧板直立放置，完全风干。 风干后可涂上一层食品级矿物油，滋润木材。

更换时机：出现深层刀痕、木材裂开或发霉时应即弃。

砧板清洁｜2.塑胶砧板：过氧化氢

塑胶砧板无孔隙，但刀痕易藏细菌，定期消毒尤其重要。

清洁步骤：

先用厨房纸抹走食物残渣。 用热水、洗洁精和海绵清洗，特别注意刀痕处，彻底冲洗干净。 将3%过氧化氢（双氧水） 直接倒在砧板表面。 让双氧水停留至少2分钟。 用清水彻底冲洗。 用厨房纸抹干或直立风干后才收纳。

更换时机：出现深层刀痕、裂缝或染色时应更换。

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砧板清洁｜3.玻璃砧板：高温清洗

玻璃砧板完全无孔隙，最易消毒，但较易损伤刀具，实用性较低。

清洁步骤：

可用热水或洗碗机高温消毒。

注意：反复使用刺激性清洁剂可能造成微小裂痕。

更换时机：若玻璃出现缺角、裂痕或刮痕，即应更换。

砧板清洁｜食物中毒元凶：大肠杆菌、沙门氏菌

一项发表在期刊 《食品保护杂志》的研究指出，即使表面看来清洁的砧板，其刀痕与裂缝中亦藏有大量细菌，常见包括金黄色葡萄球菌及大肠杆菌。食物残渣加上厨房潮湿环境，成为微生物的温床，它们一旦进入人体，对肠胃较弱的儿童及长者尤其构成风险，或引发肠胃不适甚至感染。

研究显示，使用超过两年的砧板，菌落数量可达每平方厘米超过3,000个菌落形成单位，其中竹制砧板的菌落更可增长千倍。专家建议，若砧板出现发霉、开裂或深层刀痕，应立即更换；即使外观完好，亦宜每2年更换一次，以保障家人健康。

资料来源：Martha Stewart、食品保护杂志

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