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男士凉感内衣｜日本《MONOQLO》评测6款人气产品 1款获A级 凉爽/速干/超透气！

食用安全
更新时间：15:00 2026-06-28 HKT
发布时间：15:00 2026-06-28 HKT

凉感内衣触感凉爽，具除臭和速干等功能，想在炎热潮湿的季节保持舒适，凉感内衣是理想之选。日本《MONOQLO》测试市面6款男士凉感内衣，全面对比各款产品的凉爽效果持续时间、舒适度、吸湿速干性、透气度和气味等方面，最终有1款获A级，仅售约$39港元。

日本《MONOQLO》评测6款男士凉感内衣 1款获A级 

《MONOQLO》公布6款男士凉感内衣的测试结果，几项评分标准如下：

  • 凉爽效果持续时间：受试者穿著产品进入高温高湿实验室。使用热像仪检测一段时间后体表温度的变化。
  • 舒适度：基于多位受试者的主观经验进行评估。
  • 吸湿及速干性：将织物置于装有固定量水的培养皿中，一段时间后透过测量水的重量计算蒸发率。
  • 透气度：将内衣置于盛有水的烧杯上方，一段时间后透过测量水的重量计算蒸发率。
  • 气味：产品加上模拟汗味，由经认证的气味专家进行气味评估。

《MONOQLO》评测：6款男士凉感内衣评测结果⬇⬇⬇

6款男士凉感内衣评测结果

  • 第6位 B级（3.17分）：グンゼ 【100%天然冷感】汗取りVネックシャツ（V首）（袖丈短め）MCA512N（日圆¥1546，约HK$75）
  • 第5位 B级（3.39分）：B.V.D. 接触冷感 ICE DEO メンズ VネックTシャツ GR424（日圆¥1980，约HK$97）
  • 第3位 B级（3.75分）：Topvalu 半袖Vネックシャツ COOLコットン PEACE FIT（日圆¥1078，约HK$53）
  • 第3位 B级（3.75分）：Uniqlo エアリズム デオドラントメッシュVネックT（日圆¥1290，约HK$63）
  • 第2位 B级（3.92分）：アルペン TIGORA iCOOL アイクールインナーVネック半袖Tシャツ（日圆¥1299，约HK$63）
  • 第1位 A级（4.33分）：GU スタイルドライVネックT（半袖）（日圆¥790，约HK$39）

《MONOQLO》评测冠军男士凉感内衣有何优点？

「GU スタイルドライVネックT（半袖）」获得 Best Buy 称号。测试员指，虽然所有产品都声称能带来清凉感，但这款产品即使在酷暑天气下也能保持凉爽。它能快速吸干汗水，保持布料干爽舒适，不会感到闷热。

另外，在多款男士凉感内衣中，「グンゼ 【100%天然冷感】汗取りVネックシャツ（V首）（袖丈短め）MCA512N」排名最后。它采用常见的100%纯棉面料制成。但是，它的吸湿排汗和速干性能并不出色，所以出汗时可能会感觉不舒服。

 资料来源：日本《MONOQLO》

 延伸阅读：PDRN精华液推介｜日本《LDK》评测13款人气产品 2款获A级 保湿紧致力高！

 

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