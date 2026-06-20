4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？

大家日常选购水果时，有留意水果贴著的数字标签吗？这组看似普通的标签编号，其实暗藏著不少有关该款水果的资讯。透过这组数字，大家可以分辨水果是传统种植还是有机栽培，甚至分辨水果是否基因改造！

水果标签｜拆解PLU码4大玄机

市面常见的进口水果上所贴有的标签编号，其实是一套称作「PLU码（Price Look Up Codes）」的国际编码系统，所有PLU码由国际生鲜产品联盟（IFPS）来管理，执行上则是由旗下的生鲜电子辨识评议会（PEIB）负责编码与授码。

PLU码的主要作用是为了协助零售商快速地识别散装食品，方便进退货与库存管理、获得正确标准化的销售资讯，并且为生鲜产品订出符合实质价值的价位，可用来分辨水果的品种、规格、产地及种植方式。对消费者而言，学懂解读这些编码，有助更快掌握水果资讯，选购时亦更安心。以下是水果标签的4大玄机，大家在买水果时不妨参考一下：

水果标签｜9字头代表有机生果？

1. 3或4字头编码=传统栽种

市面上大部分水果标签都是4位数字，如果编码以「3」或「4」字开头，代表农作物采用传统惯行农法种植。农夫有机会在生长过程中使用农药或化学肥料，进食这类水果前，务必用流动清水彻底清洗干净，尽量减少农药残留。

2. 9字头5位编码=有机栽种

9字头5位编码代表有机栽种，想购买无添加化学农药的水果，留意「9」字头的标签。有机栽种的水果会在原本的4位数码前加上「9」，变成5位数字。可作为「无添加化学农药」的参考方向，有机水果成本及售价较高。

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3. 标签后3个数字意思

水果标签的后三个数字代表水果的特定品种、规格和产区等。以热门的冬季橙（又称脐橙或石榴笃橙）为例，标签「4012」代表大码橙，而「3107」及「4013」 则分别代表中码及细码。不少人追捧「4012」是因为这类冬季大码橙的甜度普遍较高、果味较浓，品质形象给人感觉较为出色。

4. 8字头≠基因改造

国际食品标准联合会(IFPS)早于2015年已发表声明澄清，过往从未有厂商使用「8」字头标示基因改造水果。愈来愈多新水果问世，「8」字头的5位数编码其后被挪给传统惯行农法的产品使用，「8」字头的PLU码与基因改造水果无关。

不过，由于「PLU码」属果商自愿参与性质，无约束力，申请需要时间和金钱，因此并非所有进口水果都会有标签贴纸。但目前PLU码已在美国全面普及，多数欧洲国家则要求进口水果（不论产自何地）皆要有PLU码的标示。而日本生果则因有其他协会和农场认证生果品质，故日本生果则较少出现代码。

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水果标签｜4大购买实用建议

认明官方有机认证 ：水果标签不能完全取代产地证明、认证标章或实际检验，看9字头标签外，应同时认清包装或标签上国际认可的有机标志。

：水果标签不能完全取代产地证明、认证标章或实际检验，看9字头标签外，应同时认清包装或标签上国际认可的有机标志。 切/去皮前先清洗 ：即便是去皮吃的水果，也要洗干净才切开，以免刀片将果皮表面的残留农药或细菌带入果肉之中。

：即便是去皮吃的水果，也要洗干净才切开，以免刀片将果皮表面的残留农药或细菌带入果肉之中。 掌握「流水清洗法」 ：水果须在流动清水下浸洗几分钟。不建议使用盐水浸泡，反而令农药易渗入果肉。

：水果须在流动清水下浸洗几分钟。不建议使用盐水浸泡，反而令农药易渗入果肉。 优先选当造水果：时令水果不仅味道及营养更好，因它们在最适合的气候下自然生长，植物自身抵抗力较强，农民所需使用的农药相对较少。

资料来源：综合报导

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