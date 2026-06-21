初级大人必学！用完电器要拔走插头？悭电兼防火 即睇4款高危家电

厨房电器用完后只关掉而不拔掉插头，会否耗电或引发火灾风险？有专业电工提醒，以下4款日常厨房电器，每次用完都应该拔掉插头，确保家居安全，各位「初级大人」要留意！

4款高危家电 用完要拔走插头

拔掉插头看似小事，却是保障家居安全与节约能源的关键。对于多士炉、咖啡机、气炸锅及焗炉这4类高耗能、高温运作的厨房电器，更应格外留意：

4款高危家电 用完要拔走插头

1. 多士炉：面包屑积聚

多士炉体积虽小，但若长时间插着电源，潜在风险不容忽视。电工专家指出，多士炉的加热线圈距离底部面包屑收集处仅数吋，若未有定期清理，累积的碎屑便可能成为起火源。

此外，长期使用会令内部零件磨损，例如定时器或温控零件失灵，导致加热元件持续运作，增加火警风险。每次使用后拔掉插头，是最简单有效的预防措施。

2. 咖啡机：待机状态耗电

现代咖啡机常配备数位时钟、定时冲煮等功能，即使关闭电源，只要插头未拔，仍处于待机状态，持续消耗电力。除了浪费能源，长期插电亦可能因电压突波而损坏设备，甚至导致插座烧焦、塑胶熔化或接点损毁。专家建议，每天煮完咖啡后应顺手拔掉插头，既悭电又安全。

3. 气炸锅：高温加热+食物残渣风险

气炸锅已成为不少家庭常用的厨具，但专家强烈建议每次用完即拔插头。气炸锅具备高温加热元件及内部电子零件，若遇上电压不稳或突波，再加上内部可能堆积的食物残渣，便可能成为火警隐患。即使关掉开关，只要插头仍连接电源，电器一旦故障，仍可能导致过热或短路。

4. 座台式焗炉：高温老化加速故障

焗炉加热温度高，使用频繁，随着使用时间增加，内部线路、加热元件与接点可能逐渐老化，是电器故障的主因之一。电工指出，最常见的损坏是插座熔化，或加热元件异常持续运作。由于焗炉依赖高温运作，若在无人在家时发生故障，后果不堪设想。因此，每次使用后拔掉插头，尤其是外出前务必检查好有否拔除。

资料来源：Martha Stewart

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