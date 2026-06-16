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保良局陈守仁小学疑甲醛超标 数十学童皮肤痕+流鼻血 教育局称工程物料合格｜附甲醛吸入症状

食用安全
更新时间：17:25 2026-06-16 HKT
发布时间：17:25 2026-06-16 HKT

近日，油麻地保良局陈守仁小学有家长反映，数十名学生陆续出现皮肤痕痒、流鼻血及湿疹加剧等不适症状，质疑与学校5月底进行的装修工程有关。吸入甲醛，有甚么即时反应？甲醛中毒又有甚么症状呢？

数十学童现不适 家长质疑与装修有关

据悉，该校于5月25日至27日进行装修工程，但家长质疑5月28日仍在施工，呼吁校方日后应于长假期才进行工程。校方家长教师会已与校方沟通，教育局则强调已提醒学校日后开展工程前须做好风险评估，校方亦承诺加强工程规划与监管。

教育局续称，天台防水工序须配合天气进行，所用物料为政府认可标准建材，检测结果将适时公布。校方已增聘驻校护士，为有需要学生提供即时医护咨询，并安排部分班级转往其他课室考试，减少暴露风险，并委托专业机构进行空气质素检测，保障师生健康。

 

吸入甲醛后 身体有何即时反应？

甲醛挥发性高，主要经呼吸进入人体，可引致急性或慢性过敏，长期高浓度暴露甚至增加患癌风险。根据港大医学院资料显示，吸入甲醛有以下症状：

  • 刺激鼻子、眼睛和喉咙
  • 眼结膜充血、眼睛红肿、视力模糊
  • 呼吸困难、 呼吸声粗重
  • 喉咙沙哑、讲话干涩暗哑或湿腻
  • 皮肤损伤
  • 头晕、头痛、乏力等全身症状
  • 孕妇若吸入或接触到高浓度甲醛会危害胎儿，造成畸胎

台北荣民总医院毒物科杨振昌医生分析，吸入不同浓度的甲醛，身体会有不同即时反应：

甲醛浓度 吸入后身体即时反应
0.1 ppm 眼睛痒/刺激眼睛、流眼水、喉咙痛、口干、咳嗽、呼吸困难
0.1-0.3 ppm 敏感人士可能出现呼吸道刺激及气喘
0.3-0.8 ppm 大多数人会闻到刺鼻气味
1-2 ppm 所有人会感到轻微刺激
2-3 ppm 眼睛、鼻子、喉咙刺痛
4-5 ppm 明显黏膜刺激，一般人可忍受10至30分钟
10 ppm 多数人只能忍受几分钟
10-30 ppm 咳嗽、胸闷、呼吸困难、哮喘、流泪不止
50-100 ppm 数分钟内可致肺水肿、肺炎、胸闷、头痛、心悸、眼睛灼伤，严重可致命

长期接触增致癌风险

长期吸入低浓度甲醛可能引发气喘、呼吸道刺激及肺功能下降，亦可导致接触性皮肤炎，出现红疹、湿疹（常见于手肘、脚、脸及颈部）。误服甲醛则可致恶心、严重呕吐、腹泻、血尿、头晕，甚至昏迷。

联合国辖下的国际癌症研究署已将甲醛列为「一级致癌物」，与鼻咽癌、白血病（尤其髓性白血病）有关，暴露剂量越高，风险越大。

防甲醛4大贴士

专家建议，装修后应将单位空置一段时间，并积极采取以下措施，加速甲醛挥发：

  1. 选购环保家具：购买前了解产品是否含甲醛，敏感人士可选原木家具或「外观级」合板，释出量较低。

  2. 保持通风：新家具入屋后，打开窗户及使用风扇；平日不开冷气时亦应保持空气流通。

  3. 控制温湿度：甲醛在高温高湿环境下释出量增加，可使用冷气或抽湿机调节。

  4. 种植净化植物：如波士顿肾蕨、菊花、常春藤、白鹤芋、虎尾兰、观音粽竹、粗肋草、黛粉叶等，有助吸收甲醛。

 

资料来源：港大医学院毒物科医生杨振昌

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