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白衫腋下发黄洗不掉？专家教用1款洗衣液去黄去污 附4招清洗汗渍小贴士

食用安全
更新时间：18:00 2026-06-18 HKT
发布时间：18:00 2026-06-18 HKT

白衫腋下位置怎样洗都有黄垢和汗渍，到底有甚么方法有效解决？有专家教用1款洗衣液去黄去污，更教4个清洗小方法，有助彻底去汗渍。

白衫腋下发黄洗不掉？专家教用1款洗衣液去黄去污

根据《Good Housekeeping Institute》研究院居家护理与清洁实验室的评论分析师Noah Pinsonnaul指出，白色衫腋下位置若出现泛黄污渍，许多人以为汗水就是令衣服变黄的罪魁祸首，但原来这些顽固的黄垢，其实是长期发生在洗衣篮里的化学反应结果。只要选对洗衣液，也就是酵素洗衣液，有助于分解蛋白质，从而分解导致衣物变色的汗水、油脂和止汗剂残留物。对于运动服或功能性布料，使用运动专用洗衣液也很有帮助，因为这些布料比棉质布料更容易吸附异味。

Noah Pinsonnault续指，清洁衣物不仅仅是把衣服表面洗干净，更重要的是分解汗水干燥后残留在纤维中的物质。因为汗渍并非单纯的汗水，它通常是汗水、人体油脂和止汗剂残留物的混合体。事实上，人类的汗水本身通常是无色的，但当汗水中的蛋白质、油脂和盐分，随著时间推移与止汗剂产生化学反应，就会导致衣物严重泛黄。一旦这些污垢开始附著在布料上，普通的洗衣程序根本无法将其彻底洗净。而且，污垢停留的时间越长，尤其在高温天气及反复穿著的情况下，就越容易渗入衣物纤维深处，甚至令污渍变黑。

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要彻底对付汗渍，挑选洗衣液时最重要的并非香味有多浓郁，而是必须查看产品是否含有针对分解蛋白质和油脂类污渍的酵素。这些酵素能够分解汗水干燥后残留的化合物，将它们从衣物纤维中拔除并冲洗干净；相反，若使用没有酵素的洗衣液，即使经过完整的洗衣程序，汗水、人体油脂和止汗剂残留物亦更容易残留于布料上。

在实际测试中，Tide的经典洗衣液表现最为出色。它含有多种酵素，能够有效去除常见的衣物污渍及汗渍残留，并且在高效能及普通洗衣机上都能发挥去渍功效。此外，它在冷水洗涤的低温环境下依然表现优异，能持续分解油脂和蛋白质污渍。因此，无论是清洗白衫还是运动服，它都是日常洗衣的可靠之选。

4招清洗白衫汗渍小贴士

Noah Pinsonnault提醒，去除汗渍不仅取决于使用甚么洗衣液，洗衫前的预先处理步骤同样是成败关键。他分享了4个处理顽固汗渍的实用小贴士：

4招处理白衫汗渍小贴士
4招处理白衫汗渍小贴士

1.局部预先处理

在洗衫前，先用手指或软毛刷，将少量的洗衣液或酵素去渍剂，直接涂抹在泛黄或有污渍的位置。按照产品说明静置片刻，让酵素有充分时间分解污渍，然后再进行清洗。

2.温水浸泡对付陈年污渍

对于陈旧或极度顽固的污渍，浸泡能显著提升去污效果。洗衫前，先将衣物浸泡在加入了几汤匙洗衣液的温水中约30至60分钟，然后再进行完整的洗涤程序。

3.查阅衣物上的洗涤标签

热水有助于溶解并去除残留物，但前提是需要布料能够承受高温，因此请务必查阅衣物上的洗涤标签，再使用最高温度的热水进行洗涤。

4.切勿立即高温烘干

清洗完毕后、放入干衣机烘干前，请务必先检查衣物的污渍是否已完全清除。因为高温会使残留的污垢瞬间固化，原本有望洗走的污渍，会变成洗不掉的永久性污渍。建议最好先自然晾干，让你有机会发现并再次处理未洗净的隐藏污渍。

资料来源：《Good Housekeeping Institute》

延伸阅读：校服衫领发黄点算好？日网友教用洗洁精+牙膏瞬间去渍 衫领袖口黄渍见效

 

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