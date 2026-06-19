椰子油排毒减脂有效？医生揭3大养生迷思 4类高危人士唔好乱试

近年本港掀起一阵「喝油减肥」与「生酮饮食」的热潮，不少渴望减重的人为了贪求快而准的效果，盲目跟随网上流行的方法，每天早上空肚喝下一大匙油脂，当中「椰子油」更被许多人奉为养生界的神级圣品。然而，这种极端的保养方式真的健康吗？秀传医疗体系总院长、外科医生黄士维针对盛行的「椰子油保养法」提出3大迷思，以免减肥不成反伤身。

椰子油=减肥圣品？实为高热量饱和脂肪

许多减肥人士将椰子油视为「减肥圣品」，误以为多吃也不易发胖。黄士维医生对此指出，这完全是一个观念误区。事实上，椰子油含有超过 90% 的饱和脂肪，在营养学分类上与猪油、牛油同属一类。

从热量角度来看，每汤匙椰子油的热量便高达约 120 大卡。如果市民每天盲目将椰子油当作保健品猛吃，非但无法达到减脂效果，反而极易因油脂摄取过量而出现肠胃不适、腹泻等副作用。

油漱口能排毒？小心引发吸入性肺炎

网上流传十分广泛的「椰子油漱口排毒法」，同样缺乏科学根据。医生强调，人体的毒素是由肝脏及肾脏负责代谢，并非靠油脂在口腔内「漱」出来的。

现有的医学研究仅显示，用油漱口对优化口腔菌相有轻微帮助，但其实际效果甚至不如市面上一般的漱口水。更危险的是，市民在用油漱口时若不小心将油脂吸入气管，随时可能引发严重的吸入性肺炎。因此，大众切勿盲目轻信此类坊间偏方。

生酮配大量椰子油存有风险

针对网上流传「生酮饮食配上大量椰子油是最健康饮食」的说法，黄士维医生说明，生酮饮食本有其特定的医疗应用情境，绝对不一定适合每个人。若在缺乏专业指导下，长期进行高饱和脂肪的饮食模式，有可能会直接导致血脂异常，并加重肾脏的代谢负担，潜在风险不容忽视。

健康关键在于选对油 而非完全去油

与盲目「喝油」极端相对的是，部分减肥族群会选择彻底的「去油饮食」，认为油脂吃得越少越好。医生解释，油脂本身并非坏东西，选错油、吃过量，才是导致身体受损的根源。油脂是人体必需的核心营养素，在体内负责协助脂溶性维生素吸收、构成细胞膜以及合成荷尔蒙等重要功能。因此，市民不能完全不摄取油脂，关键在于适量与适当选择。

4类高危族群应避免喝油养生

医生特别提醒以下4个特定族群在面对「喝油养生」或「高油饮食」时，应特别留意潜在风险，切勿在未咨询专业意见前盲目尝试：

高血脂或心血管病史者

正在服用降血脂药物者

有胆囊疾病或脂肪吸收障碍者

长者吞咽功能退化，进行油漱口时出现吸入性肺炎的风险更高。

资料来源：健康2.0

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