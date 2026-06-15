赶返工救星！衣服变皱点算？日本爆红「除皱喷雾」一秒平整 附5大懒人去皱法

每逢星期一至五的朝早，分秒必争的香港打工仔而言，最让人崩溃的是临出门前一秒，才发现准备要穿的恤衫或裙子皱得像咸菜一样。想要不费吹灰之力就让衣服回复顺滑、精神抖擞地出门？日本近年就有一款懒人必备的「衣物除皱神器」在网络爆红，绝对是拯救上班族救星！

日本神奇喷雾一喷秒速去皱

这款名为「白元 Earth 衣物除皱消臭喷雾」（衣类のシワ伸ばしミストシワトル）的产品，简直是懒人与赶时间人士的终极福音。它的使用方法非常简单，完全不需要出动熨斗：

极速操作： 只需对准衣物变皱的位置均匀喷洒几下。

物理平整： 用手轻轻横向与纵向拉平折痕。

干燥即穿： 待衣物完全干燥后，原本皱巴巴的衣服就会立刻回复平滑，让你能极速整理好仪容出门。

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兼备除臭杀菌等多效防护

除了去皱效果显著，这款喷雾还完美切合港人的实用需求。它能够有效对抗汗味、体味、烟味及香港茶餐厅常见的料理油烟等异味。同时，产品加入了长效抗菌除菌配方，能降低细菌与病毒在衣物上的残留，并减少静电产生，防止灰尘与花粉沾附。

更贴心的是，它采用无香料设计，使用后不会留下一阵难闻或过浓的化学香精味。一支 300ml 的容量足足可以使用约 420 次，高 CP 值且非常耐用。

使用时请与衣物保持约 15cm 距离，切勿在穿著衣服时直接喷洒。产品不适用于丝质、嫘萦等对水敏感的纤维、皮革、毛皮、人造皮革、和服类、标示「不可水洗」、有珠饰刺绣或易褪色留下水痕的材质。建议使用前先在衣服不明显处进行局部测试。

游日必买购买资讯

下次去日本药妆店扫货时或网购平台，不妨直接冲去生活用品区将这支除皱喷雾摆入购物车：

商品名称： 白元 Earth 衣物除皱消臭喷雾

商品容量： 300 ml

参考价格： 约 ￥550 - 615（连税）折合约港币30元（价格因零售商而异）。

白元 Earth 衣物除皱消臭喷雾

不用熨斗 盘点5大懒人去皱法

如果手头上刚好没有这款喷雾，又极度讨厌熨衣服这项家务，以下这5个不用出动熨斗也能为衣物除皱的小方法，做法非常简单：

1. 湿毛巾铺平法

将衣服平铺在桌上或床上，在有折痕的位置上面放一条干净的湿毛巾。用手隔著毛巾稍为压平，待衣物自然干透后，皱褶就会一并消失。

2. 风筒吹干法

只需用喷壶将清水少许喷洒在衣服上有皱褶的位置，令纤维微湿，然后用风筒把衣服吹至完全干透。紧记风筒与衣服要保持几厘米的距离，避免温度过高伤及布料。

3. 浴室淋浴蒸气法

这个方法虽然需要较长时间，但去皱效果非常显著且完全不费力。只需在淋浴时，将翌日要穿的衣服带进浴室，挂在不会被花洒水溅到的地方。让衣物充分吸收热水产生的天然蒸气，待衣物干透后，折痕就会自然垂顺消失。

4. 自制柔顺剂喷壶

将清水倒入喷壶中，如果想去皱效果更明显，可以按比例加入一点点衣物柔顺剂。将衣物挂起后，在距离衣物约 12 英寸（约 30cm）处均匀喷洒在折痕位置，最后让衣物自然风干即可。

5. 热水壶蒸气法

此方法与淋浴法原理相同，但效率更快。待厨房的热水壶内的水沸腾后，将衣物变皱的位置放在离壶口约 1 英尺（约 30cm）处，利用集中喷出的高温蒸气熏蒸衣服，直至皱褶受热消失。

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