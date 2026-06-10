麻质衫如何清洗不缩水？专家教掌握3招正确护理 告别变形/皱褶

炎炎夏日，麻质衣物因其透气、吸湿、快干的特质，成为不少人的必备衣品。然而，麻质衫清洗后极易缩水变形，产生皱褶。其实只要掌握正确的护理技巧，麻质衣物不但可保持原状，更能随穿着时间越见柔软、有质感。综合UNIQLO JAPAN与干洗专家近藤ももか的建议，《星岛头条》为大家整理一套简易实用的麻质衣物清洗指南。

麻质衣物｜特点：易缩水、易起皱、易变黄

麻是一种天然纤维，拥有极佳的吸湿排汗能力，适合潮湿炎热的气候。它的纤维强韧耐用，但同时亦有2个主要「弱点」：

遇水易缩：麻纤维吸水后会膨胀，干燥时收缩，若清洗不当，整体可能缩小约10%。许多麻制衣物会做得稍大，预留缩水空间。专家提醒，清洗麻制品时，必须预设会缩水。 容易起皱：麻质衣物在活动或干燥过程中容易产生皱褶与起毛粒。 容易变黄：麻质衣物容易吸附污垢，白色麻质衣物的污渍尤其明显，一般清洗无法去除。

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麻质衣物｜清洗要诀：水温/脱水是关键

只要掌握正确洗涤要点，麻质衣物的护理并不困难：

1. 先阅读洗涤标签

每件麻质衣物上的洗涤标示会列明麻含量比例及清洗限制，务必遵从（并非所有材质都可用洗衣机清洗）。

2. 机洗必须用洗衣网及温和模式

若使用洗衣机，请将衣物放入洗衣网，选择「手洗模式」或「轻柔模式」，减少水流搅动对纤维的磨擦；使用「时尚衣物专用洗剂」更佳。

3.水温是关键

因为麻质对高温敏感，热水会引致严重缩水。建议使用30℃以下的温水或冷水清洗。切勿使用洗澡后的剩水（温度偏高），以免损伤纤维。

4. 脱水时间要短

麻质衣物脱水时间不宜过长，以免纤维受挤压变形。脱水完成后应立即取出，切勿放置过久。

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麻质衣物｜如何处理变黄污渍？

麻质纤维孔隙大，容易吸附皮脂、汗水，形成黄斑。建议清洗时使用酵素型漂白剂（对布料较温和），用冷水或30℃以下的温水浸泡约60分钟，有效分解蛋白质污渍。

麻质衣物｜晾晒技巧：阴干、趁湿拉平

避免阳光直射 ：紫外线或会加速麻质衣物褪色、变黄，应选择通风良好的阴凉处或室内晾干。

湿润时拉平皱褶 ：从洗衣机取出后，趁衣物仍湿润，用手轻轻将皱褶拉平，尤其是领口、袖口及缝合处。这样晾干后皱纹会明显减少。

自然风干、忌用干衣机：干衣机的急剧高温可能导致麻纤维缩水，建议自然干燥、避用烘干机。

麻质衣物｜去皱良方：熨斗、喷雾器、浴室蒸汽

麻质衣物干透后出现皱褶是正常现象，可以这样处理：

蒸汽熨斗 ：晾干后，可用蒸气熨斗拉平皱褶，若晾干后放置不管，皱褶会变得明显。

喷雾器 ：想减少晾干后皱褶，建议用喷雾器稍微喷湿，用手拉平皱褶后再用衣架晾干。

浴室蒸汽：如果没有蒸汽熨斗/喷雾器，将衣物挂入浴室，利用沐浴时的蒸汽软化亚麻纤维，再轻轻拉平。

亚麻衣物耐穿舒适，只要避开高温、缩短脱水、阴干并适时整烫，就能长久保持良好状态。若衣物较为名贵或担心自行清洗损坏布料，建议交给专业干洗店处理。

资料来源：UNIQLO JAPAN、干洗专家近藤ももか

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