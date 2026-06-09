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药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收

食用安全
更新时间：18:00 2026-06-09 HKT
发布时间：18:00 2026-06-09 HKT

家中囤积的过期或剩余药物，若随意丢进垃圾桶或冲入马桶，当中的化学成分可能渗入土壤及水源，不仅造成环境污染，更会增加抗药性细菌的风险。绿领行动近日展开「药余收集计划2026」，鼓励市民将不再需要的药物交至指定回收点，由环保署辖下化学废物处理中心作妥善处理，守护社区健康。

药余收集计划｜接受回收药物/不接受回收药物

药余收集计划设有明确的回收指引，绿领行动呼吁市民投递前请先移除纸盒包装及说明书，以便后续处理：

接受放入收集箱的药物

  • 胶囊
  • 药丸

请勿放入的药物

  • 药膏
  • 药粉
  • 药水
  • 针筒
  • 哮喘药喷雾

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药余收集计划｜港岛/九龙/新界回收点一览表

妥善处理药余，既是对家人健康的负责，亦是对地球的关怀。绿领行动呼吁市民善用社区回收点，将不再需要的药物带到以下指定地点：

港岛/九龙/新界 46个回收点一览表

港岛区
  1. 香港坚尼地城石山街1号A Kennedy 38 会所（只限住户）
  2. 香港薄扶林置富道1-20号置富花园第9座服务处24小时行动组中心（只限住户）
  3. 香港柴湾道233号新翠花园第一座平台客户服务处
九龙区
  1. 旺角太子道西193号新世纪广场礼宾司
  2. 柯士甸道西1号环球贸易广场礼宾部（只限住户）
  3. 九龙汇民道1号International Gateway Centre礼宾部（只限住户）
  4. 旺角弥敦道688号旺角中心第一座管理处1612-12A室（只限住户）
  5. 尖沙咀汉口道28号亚太中心地下大堂接待处（只限住户）
  6. 深水埗深旺道28号V Walk二楼客户服务中心
  7. 何文田佛光街23号天铸控制室（只限住户）
  8. 九龙何文田常盛街28号皓畋会所（一）接待处（只限住户）
  9. 观塘观塘道388号创纪之城一期一座客户服务中心（只限住户）
  10. 九龙观塘观塘道418号创纪之城五期客户服务中心（只限住户）
  11. 观塘海滨道181号One Harbour Square 礼宾部（只限住户）
  12. 观塘伟业街180号Two Harbour Square 礼宾部（只限住户）
新界区
  1. 沙田沙田正街18号新城市广场四楼 The Point Gold 礼宾部
  2. 新界沙田乡事会路138号HomeSquare一楼顾客服务中心
  3. 沙田正街21-27号沙田广场L3礼宾部
  4. 马鞍山西沙路600号雅典居会所（只限住户）
  5. 将军澳重华路8号东港城（商场）二楼顾客服务中心（只限住户）
  6. 将军澳重华路8号东港城（住宅）会所（只限住户）
  7. 将军澳唐俊街12号天晋II会所（只限住户）
  8. 将军澳蓬莱路8号清水湾半岛客户服务处（只限住户）
  9. 葵涌葵昌路51号九龙贸易中心二楼二座礼宾部
  10. 葵芳兴芳路223号新都会广场2座办公大楼礼宾司
  11. 青衣长环街11号海欣花园会所（只限住户）
  12. 青衣寮肚路3号晓峰园平台会所（只限住户）
  13. 香港新界荃湾区马湾珀丽路8号珀丽湾控制室（只限住户）
  14. 新界荃湾4-30大坝街荃湾广场3楼顾客服务中心
  15. 荃湾众安街68号荃湾千色汇I期1/F礼宾部
  16. 元朗元龙街9号新时代中城控制室（只限住户）
  17. 元朗元龙街8号新时代广场会所大堂（只限住户）
  18. 元朗朗日路8号新元朗中心地下大堂（只限住户）
  19. 元朗教育路1号元朗千色汇G/F礼宾部（只限住户）
  20. 元朗青山公路屏山段139号朗庭园会所前台（只限住户）
  21. 元朗和生围加州豪园住客会所地下（只限住户）
  22. 元朗十八乡路83号原筑会所地下大堂（只限住户）
  23. 元朗牛潭尾路23号葡萄园会所（只限住户）
  24. 新界锦田沙埔青山公路潭尾段18号Park Yoho Club Como 接待处（一期会所）（只限住户）
  25. 新界天水围天恩路1号YOHO WEST管理处（只限住户）
  26. 屯门乡事会路83号V city  MTR 层顾客服务中心
  27. 屯门北石排头径1号一期会所P层（只限住户）
  28. 屯门良德街11号宝怡花园控制室（只限住户）
  29. 屯门欣宝路8号NOVO LAND Poolside Club 接待处（只限住户）
  30. 屯门扫管笏管翠路1号星堤会所接待处（只限住户）
  31. 新界屯门青山公路大榄桶400地段康辉路浪/海琴轩会所（只限住户）

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药余收集计划｜公众对药余处理认知不足 

绿领行动曾于2025年4月以网上问卷进行调查，结果显示大部分市民不知道将药物倒进马桶或丢入垃圾桶会对生态系统造成深远影响，令药物中的化学成分进入土壤和水源，造成环境污染，并增加抗药性细菌的风险。

过去一年，药余收集计划于全港不同地点设立回收箱，所收集的药物全部送往环保署化学废物处理中心进行高温焚化，确保药余不会进入本地生态系统，有效避免药物残留污染环境。

 

资料来源：绿领行动

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