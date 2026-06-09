药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
更新时间：18:00 2026-06-09 HKT
发布时间：18:00 2026-06-09 HKT
发布时间：18:00 2026-06-09 HKT
家中囤积的过期或剩余药物，若随意丢进垃圾桶或冲入马桶，当中的化学成分可能渗入土壤及水源，不仅造成环境污染，更会增加抗药性细菌的风险。绿领行动近日展开「药余收集计划2026」，鼓励市民将不再需要的药物交至指定回收点，由环保署辖下化学废物处理中心作妥善处理，守护社区健康。
药余收集计划｜接受回收药物/不接受回收药物
药余收集计划设有明确的回收指引，绿领行动呼吁市民投递前请先移除纸盒包装及说明书，以便后续处理：
接受放入收集箱的药物
- 胶囊
- 药丸
请勿放入的药物
- 药膏
- 药粉
- 药水
- 针筒
- 哮喘药喷雾
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药余收集计划｜港岛/九龙/新界回收点一览表
妥善处理药余，既是对家人健康的负责，亦是对地球的关怀。绿领行动呼吁市民善用社区回收点，将不再需要的药物带到以下指定地点：
港岛/九龙/新界 46个回收点一览表
|港岛区
|
|九龙区
|
|新界区
|
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药余收集计划｜公众对药余处理认知不足
绿领行动曾于2025年4月以网上问卷进行调查，结果显示大部分市民不知道将药物倒进马桶或丢入垃圾桶会对生态系统造成深远影响，令药物中的化学成分进入土壤和水源，造成环境污染，并增加抗药性细菌的风险。
过去一年，药余收集计划于全港不同地点设立回收箱，所收集的药物全部送往环保署化学废物处理中心进行高温焚化，确保药余不会进入本地生态系统，有效避免药物残留污染环境。
资料来源：绿领行动
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