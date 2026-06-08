Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

暴雨下多区网购包裹淋雨变烂货！研究揭表面细菌量比厕板多6倍 教5招安全拆件

食用安全
更新时间：13:33 2026-06-08 HKT
发布时间：13:33 2026-06-08 HKT

近日不时下暴雨，日前更发出红色暴雨警告。有网友在社群平台发布图片，相中被攞放在街头、疑似拼多多包裹的纸皮盒被淋湿，外部严重变形，并已破损。当中更有番薯从箱内掉出，有网民笑言「摆户外嘅系派俾步兵送上门，预咗日晒雨淋，唔好懒，拼多多一定系自提点攞先安全」。

多区网购包裹淋雨损毁 细菌量比马桶多6倍

最近有网民在社交平台 Threads 上载相片，图中疑似拼多多包裹被攞放在街头，包裹被雨水淋湿严重变形，里面的货品从箱内掉出。有网民留言分享经验，「试过朝早经过楼下间自提点，个送货既人将啲货掉入去人地个门口当垃圾咁掉，同埋我个区摆货既位置都好污糟，就咁摆系地下慢慢分货」，亦有网民担心包裹的卫生问题，「雨水仲干净过入面啲野」。

拆包裹后揉眼睛致腹泻兼生蛇上眼

事实上，快递包裹的卫生问题的确值得注意，综合《央视网》等内媒报道，浙江杭州一名女子在拆完快递后，用手背揉眼睛。起初她的左眼周围仅轻微发红并有灼痛感，到了晚上，疼痛加剧，眼周皮肤更冒出小水疱。女士赶紧就医，最终确诊为「眼部带状疱疹」。

【同场加映】天气热荔枝极易坏！忌直接放雪柜？即学3招保鲜秘技 防变黑更可放足1个月！

医生解释，女士的病症并非直接由快递包装上的病毒感染所致，真正的病因是她体内早已潜伏的「水痘带状疱疹病毒」被激活。医生指出，小时候感染过水痘，带状疱疹病毒会长期潜伏在神经节内，当身体因挨夜、劳累、压力等因素导致免疫力显著下降时，这些处于休眠状态的病毒就会被再次激活，沿著神经纤维移动到皮肤表面，引发疼痛和水疱。

包裹细菌比马桶多6倍 5招安全拆包裹

据《保健时报》引述的研究显示，即使是送到收件人家门口的小型包裹上的细菌数量，也可能比一般的马桶座圈上的细菌数量多出6倍；而大盒子的细菌数量，可能是家中厨房水槽里潜伏的细菌数量的11倍。专家指出，各种快递包装材料可能是由回收料再加工做成，极可能残留大量有害物质，影响健康。为保障健康，国家应急广播及多位专家提出以下安全取件建议：

【同场加映】厨房惊变「小蚊滋灾难」？专家教路「苹果醋＋洗洁精」自制灭蝇陷阱 附完整教学

5招安全拆包裹

  • 室外拆件：尽量在屋外通风处拆快递，避免在室内密闭空间直接接触包装。
  • 使用工具：用剪刀拆封，避免徒手撕扯或用嘴咬。
  • 立即洗手：处理完快递后，立即用流动水和肥皂洗手。
  • 佩戴手套：建议佩戴一次性手套拆件，尤其是从人流量大的驿站取件后。
  • 减少接触：在流感高发季，尽量减少与快递员面对面接触，避开取件高峰期。

资料来源：Threads、综合资料

 延伸阅读：白饭放室温2小时可照吃？要趁热放雪柜？营养师揭忽略6件事恐中毒 

最Hit
菲律宾7.8级地震︱至少1死4伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3地︱有片
00:50
菲律宾7.8级地震︱至少酿5死 最高约1.4米海啸︱有片
即时国际
54分钟前
黎志伟摄
天文台早上5时取消黄雨警告 一度挂红雨2.5小时 今明料雨势仍颇大
突发
9小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
22小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
45分钟前
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 13:00 HKT
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
影视圈
5小时前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
2026-06-07 10:30 HKT
假如今日有$100万 你会买甚么？ 张坚庭：先买曼城楼再加按买股 持续买进量子概念股｜百万仓
70岁​张坚庭投资前每事问AI 看好英国楼收7厘息 一类股份每跌10%就加仓｜百万仓
投资理财
8小时前
特朗普接受NBC访问时，不满主持人提问内容拆下收音咪提早离开。NBC《MEET THE PRESS》
特朗普受访大怒即场除咪离场 斥主持人「不是骗子就是蠢货」︱有片
即时国际
2小时前
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 10:41 HKT