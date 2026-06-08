暴雨下多区网购包裹淋雨变烂货！研究揭表面细菌量比厕板多6倍 教5招安全拆件

近日不时下暴雨，日前更发出红色暴雨警告。有网友在社群平台发布图片，相中被攞放在街头、疑似拼多多包裹的纸皮盒被淋湿，外部严重变形，并已破损。当中更有番薯从箱内掉出，有网民笑言「摆户外嘅系派俾步兵送上门，预咗日晒雨淋，唔好懒，拼多多一定系自提点攞先安全」。

多区网购包裹淋雨损毁 细菌量比马桶多6倍

最近有网民在社交平台 Threads 上载相片，图中疑似拼多多包裹被攞放在街头，包裹被雨水淋湿严重变形，里面的货品从箱内掉出。有网民留言分享经验，「试过朝早经过楼下间自提点，个送货既人将啲货掉入去人地个门口当垃圾咁掉，同埋我个区摆货既位置都好污糟，就咁摆系地下慢慢分货」，亦有网民担心包裹的卫生问题，「雨水仲干净过入面啲野」。

拆包裹后揉眼睛致腹泻兼生蛇上眼

事实上，快递包裹的卫生问题的确值得注意，综合《央视网》等内媒报道，浙江杭州一名女子在拆完快递后，用手背揉眼睛。起初她的左眼周围仅轻微发红并有灼痛感，到了晚上，疼痛加剧，眼周皮肤更冒出小水疱。女士赶紧就医，最终确诊为「眼部带状疱疹」。

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医生解释，女士的病症并非直接由快递包装上的病毒感染所致，真正的病因是她体内早已潜伏的「水痘带状疱疹病毒」被激活。医生指出，小时候感染过水痘，带状疱疹病毒会长期潜伏在神经节内，当身体因挨夜、劳累、压力等因素导致免疫力显著下降时，这些处于休眠状态的病毒就会被再次激活，沿著神经纤维移动到皮肤表面，引发疼痛和水疱。

包裹细菌比马桶多6倍 5招安全拆包裹

据《保健时报》引述的研究显示，即使是送到收件人家门口的小型包裹上的细菌数量，也可能比一般的马桶座圈上的细菌数量多出6倍；而大盒子的细菌数量，可能是家中厨房水槽里潜伏的细菌数量的11倍。专家指出，各种快递包装材料可能是由回收料再加工做成，极可能残留大量有害物质，影响健康。为保障健康，国家应急广播及多位专家提出以下安全取件建议：

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5招安全拆包裹

室外拆件：尽量在屋外通风处拆快递，避免在室内密闭空间直接接触包装。

使用工具：用剪刀拆封，避免徒手撕扯或用嘴咬。

立即洗手：处理完快递后，立即用流动水和肥皂洗手。

佩戴手套：建议佩戴一次性手套拆件，尤其是从人流量大的驿站取件后。

减少接触：在流感高发季，尽量减少与快递员面对面接触，避开取件高峰期。

资料来源：Threads、综合资料

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