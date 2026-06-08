超市三文鱼颜色竟是「调出来」？野生VS养殖脂肪相差3倍医生揭产地成抗生素关键

三文鱼是香港人最喜爱的海鲜及刺身食材之一。台湾家庭医学科医生李思贤日前在社交专页发文提醒，大众在购买三文鱼时，是否清楚自己买的是「野生」还是「养殖」？他指出，这个问题远比大家想像中复杂。

养殖鱼肉本是灰白色？色泽原来靠饲料

李思贤医生解释，野生三文鱼之所以呈现标志性的橘红色，是因为牠们在自然环境中捕食磷虾，从而让体内累积了天然的「虾青素」（Astaxanthin）。相反，养殖三文鱼如果不在饲料中添加虾青素，其鱼肉原本的颜色其实是灰白色的。

换言之，市民平常在超市货架上看到色泽鲜艳的养殖三文鱼，其颜色基本上是厂商借由饲料配方「加进去」的。虽然目前这种合成虾青素被普遍认为对人体安全无害，但这项业界事实大众普遍鲜为人知。

养殖 VS 野生 脂肪含量高出3倍

不少人为了补充对心血管有益的 Omega-3 脂肪酸而进食三文鱼，但野生与养殖的脂肪结构却大有不同：养殖三文鱼的脂肪含量普遍比野生三文鱼高出三倍，因此若单看每一份所含的 Omega-3 绝对分量，养殖三文鱼的表现其实并不逊色。然而，真正的健康隐忧在于两种脂肪酸的「比例」。野生三文鱼的 Omega-6 与 Omega-3 比例仅为 0.05，而养殖三文鱼则高达 0.7，两者相差了 14 倍。

若从绝对含量来看数据更加惊人：每 100 克的三文鱼肉中，野生三文鱼只含有 0.1 克的 Omega-6，但养殖三文鱼的含量却高达 2.5 克，两者差距高达 25 倍。造成这个现象的主因，是现代养殖业为了降低成本，大量使用植物油（如菜籽油、大豆油）来取代价格高昂的鱼油，因而在喂饲过程中将大量的 Omega-6 带进了三文鱼体内。

产地决定抗生素使用量 部分地区仍依赖抗生素

在抗生素的使用上，三文鱼的「产地来源」直接决定了其安全性。挪威和苏格兰的养殖业由于推行了大规模的鱼类疫苗接种计划，至今已成功将抗生素的使用量大幅降低了 99% 以上。

然而，并非所有产地都一视同仁。数据显示，智利在 20hk24 年仍使用了高达 351 吨的抗生素。因此，市民在超市购买大西洋三文鱼时，如果看到标签上的产地来源是智利，其背后的养殖背景与欧洲产地完全不同。

养殖三文鱼 VS 野生三文鱼

消费者应该如何挑选？

针对市民的选购疑问，李医生亦给出了明确的挑选指引：

追求最高质素： Wild Salmon（如阿拉斯加野生三文鱼）是获取优质 Omega-3 脂肪酸的最佳选择。

注重整体安全： 若选购养殖三文鱼，应优先挑选挪威或苏格兰的来源，其整体食品安全性在严格监管下已相当完善。

购买时需谨慎： 面对智利来源的三文鱼，消费者在挑选时则需要保持较为谨慎的态度。

李思贤医生最后强调，不论消费者最终选择哪一种，对身体健康而言，确保自己「每星期能吃到两份鱼」，其重要性远比过分纠结于品种来源更为实际。

资料来源：李思贤医生

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