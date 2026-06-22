黑色防晒缩骨遮推介｜日本《LDK》评测11款人气产品 3款获A级 超轻便/有效隔热！

随著夏天到来，紫外线强度增加，防晒缩骨遮就能派上用场了。日本《LDK》测试市面11款黑色防晒缩骨遮，当中包括「Uniqlo」和「Lilac」等热门品牌，全面对比各款产品的防晒效果、隔热效果、结构和使用感受，最终有3款产品获A级。

日本《LDK》评测11款黑色防晒缩骨遮 3款获A级

《LDK》公布11款黑色防晒缩骨遮的测试结果，其中4大评分标准如下：

防晒效果 ：在缩骨遮内放置一个遇紫外线会由白色变成粉红色的紫外线标签，并从固定距离照射人造阳光。分别测量有伞和无伞时标签的颜色变化，并计算紫外线阻隔率。本测试未考虑反射率，仅测试布料的紫外线阻隔能力。

：在缩骨遮内放置一个遇紫外线会由白色变成粉红色的紫外线标签，并从固定距离照射人造阳光。分别测量有伞和无伞时标签的颜色变化，并计算紫外线阻隔率。本测试未考虑反射率，仅测试布料的紫外线阻隔能力。 隔热效果 ：对伞体外部施加热量，并在一定时间后测量伞体内部温度。透过与未使用遮阳伞时的温度变化进行比较计算并评估其隔热效果。

：对伞体外部施加热量，并在一定时间后测量伞体内部温度。透过与未使用遮阳伞时的温度变化进行比较计算并评估其隔热效果。 伞体结构 ：由专业雨伞制造商实际使用遮阳伞，评估布料和伞架的强度。

：由专业雨伞制造商实际使用遮阳伞，评估布料和伞架的强度。 使用体验：由专业人员和监工实际使用遮阳伞，检查其开合便利性、折叠便利性和携带便利性。

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LDK实测：11款黑色防晒缩骨遮使用效果及评价⬇⬇⬇

LDK评测黑色防晒缩骨遮完整名单：

C级（2.94分）：ニトリ かんたんらくらく开闭 折りたたみ伞 (70cm dj)（日圆¥2001，约HK$99）（日圆¥2001，约HK$99）

B级（3.42分）：Lilac 5つ折りたたみ日伞（日圆¥999，约HK$49）

B级（3.60分）：pitää ピタ［マグネット］プレーン55（日圆¥4400，约HK$217）

B级（3.60分）：i.D PROTECT U 折りたたみ日伞 超軽量モデル（日圆¥1760，约HK$87）

B级（3.69分）：HUS. ALL WEATHER Colors（日圆¥3366，约HK$166）

B级（3.81分）：KEYUCA 【遮光・UVカット】折畳伞 遮光耐风 55cm 无地（日圆¥2860，约HK$141）

B级（3.91分）：ワークマン 雨晴れ兼用デイリーアンカーアンブレラ（日圆¥880，约HK$43）

B级（3.94分）：Wpc. 遮光コンパクトフリル ミニ 日伞 折りたたみ（日圆¥3982，约HK$196）

A级（4.05分）：UVO 最强の日伞 5段折 ミニ コンパクト（日圆¥6600，约HK$325）

A级（4.06分）：小川 ゼロアンドの晴雨兼用折りたたみ日伞【軽量55cm/7カラー】（日圆¥2871，约HK$141）

A级（4.52分）：Uniqlo UVカットコンパクトアンブレラ/遮热/ブラック（约HK$199）

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《LDK》评测冠军黑色防晒缩骨遮有何优点？

在各款产品中，「ニトリ かんたんらくらく开闭 折りたたみ伞 (70cm dj)」获得最后一名，《LDK》测试员指，虽然这款遮阳伞在防晒方面表现出色，但其降温效果却不尽人意。它70公分的大尺寸可舒适容纳2-3人，并提供充足的遮荫。然而，专业人士指出，由于面料较薄且缺乏紫外线涂层，因此难以完全阻挡阳光直射。此外，约390克的重量也令人觉得它不适合日常携带。

「Uniqlo UVカットコンパクトアンブレラ/遮热/ブラック」排名第1位，获 Best Buy 称号。测试员指，这款雨伞拥有极高的紫外线防护率，防晒效果堪称完美，同时凉爽舒适。它具有95公分的大直径，七根伞骨兼具柔韧性和强度，即使被风吹翻，也能迅速恢复原状，其结构设计同样堪称完美。结实的伞布不易起皱，折叠方便。宽大坚固的伞柄也深受测试人员的喜爱。

资料来源：日本《LDK》

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