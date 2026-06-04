补水防中暑！13款饮品补水排行榜 清水仅排第10名 牛奶打败运动饮品夺冠？

天文台预测，今日市区最高气温约34度，明日更可能出现极端酷热天气，新界地区气温将飙升至37度。高温下，补水防中暑至关重要。不过，英国一项研究发现，清水虽然解渴，但补水效果并非最好——在13款常见饮品中仅排第10位，接近包尾，夺冠饮品竟是脱脂奶？

研究实测13款饮品 补水效果排名

英国圣安德鲁斯大学医学院研究团队曾测试了13款饮品饮用后4小时内的补水效果，比较饮品「水合反应」的时长和效果。结果如下：

排名 饮品 第1位 脱脂奶 第2位 口服补水液（Oral Rehydration Solution） 第3位 全脂牛奶 第4位 橙汁 第5位 可乐 第6位 无糖可乐 第7位 冻茶 第8位 茶 第9位 运动饮品 第10位 清水 第11位 梳打水 第12位 拉格啤酒 第13位 咖啡

【同场加映】脱水症状

为何牛奶比清水更补水？

研究人员解释，身体的保水程度与饮品里含有的成份有关。牛奶含有乳糖、蛋白质和脂肪，能减慢胃部排空速度，延长水分停留时间；同时牛奶中的钠有助减少尿液产生，令身体更有效地锁住水分。相反，清水虽然快速解渴，但不能令身体长时间锁水，很快便经尿液流失。

含糖饮品越饮越渴 酒精咖啡易脱水

含糖饮品进入小肠后，身体会将水分输送到肠道稀释糖分，反而加速水分流失，导致越喝越口渴。至于咖啡和啤酒，咖啡因及酒精具有利尿作用，加速身体排出水分，在高温下更容易引发脱水及中暑。研究建议，若饮用咖啡，可加入1至2匙牛奶，以减轻水分流失。

高温天气补水小贴士

补水效果最佳的选择：脱脂或全脂牛奶、口服补水液

避免大量饮用咖啡、啤酒及含糖饮料

户外活动时应定时补充水分，不要等到口渴才喝

身体甚么情况出现脱水？尿液变色是警号？

据香港港安医院资料指，脱水最简单的成因是我们根本没有摄取足够的水分，在天气炎热之时进行大量剧烈运动，便更容易脱水。脱水也会在严重腹泻或呕吐后出现，因为身体在短时间内流失大量水分和电解质而出现。此外，发烧可令体温升高，出汗更多，容易脱水。另外，一些需要进食利尿剂的病人，或糖尿病患者因时常排尿，都可能脱水。

身体如进入脱水状态，会出现以下常见症状：

极度口渴

排尿减少

尿液变深

出现疲劳

头晕等

如情况严重，身体更有机会因电解质失衡引发癫痫症，或是低血容性休克，病人会出现心悸、头晕、呼吸急促等症状，严重时甚至昏迷死亡。

资料来源：英国圣安德鲁斯大学

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