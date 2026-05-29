Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「浪姐」宿舍疑甲醛超标 曾沛慈等女星喉咙痛流鼻血 节目组晒出合格证｜附甲醛中毒症状

食用安全
更新时间：17:58 2026-05-29 HKT
发布时间：17:58 2026-05-29 HKT

【乘风2026/浪姐7】近日网上流传，大热节目《乘风2026》的女星宿舍甲醛超标，引发多名女星身体不适。节目组迅速发表声明否认，更晒出检测合格证明，强调符合安全标准。到底吸入甲醛，有甚么即时反应？甲醛中毒又有甚么症状呢？

「浪姐」宿舍疑甲醛超标 多名女星身体不适

昨日，「浪姐宿舍 甲醛」登上内地微博热搜。有网民发现，住在同一宿舍的曾沛慈、闵清子、孙怡、谢楠、范玮琪等女星，短期内相继出现喉咙痛、声沙、反复流鼻血、生眼挑针（针眼）等症状。其中曾沛慈更确诊急性咽喉炎，更被拍到练习时忽然流鼻血，熟练地按压止血，令粉丝担忧。有医学界人士分析，短期接触甲醛的典型反应正是黏膜刺激及呼吸道损伤，与上述症状高度吻合。

节目组回应：检测结果合格

节目组表示，宿舍为使用多年的圣爵菲斯酒店垂钓别墅，录影场地为乐田智作马栏山视频文创基地；已分别于4月2日及5月7日委托第三方专业机构进行室内空气品质检测，结果显示甲醛含量低于参考限值（0.08mg/m³），苯、甲苯、二甲苯等其他项目亦符合标准。节目组强调将参赛者的健康放在首位，感谢外界监督。

甲醛中毒｜吸入症状、浓度与即时反应一览表

甲醛挥发性高，主要通过呼吸进入人体，其次才是皮肤接触；可引致急性或慢性过敏反应，长期高浓度暴露甚至会增加患癌风险。港大医学院资料显示，吸入甲醛有以下症状：

  • 刺激鼻子、眼睛和喉咙
  • 眼结膜充血、眼睛红肿、视力模糊
  • 呼吸困难、 呼吸声粗重
  • 喉咙沙哑、讲话干涩暗哑或湿腻
  • 皮肤损伤
  • 头晕、头痛、乏力等全身症状
  • 孕妇若吸入或接触到高浓度甲醛会危害胎儿，造成畸胎

台北荣民总医院毒物科杨振昌医生分析，吸入不同浓的甲醛，身体会有不同即时反应：

甲醛浓度 吸入后身体即时反应
0.1 ppm 眼睛痒/刺激眼睛、流眼水、喉咙痛、口干、咳嗽、呼吸困难
0.1-0.3 ppm 敏感人士可能出现呼吸道刺激及气喘
0.3-0.8 ppm 大多数人会闻到刺鼻气味
1-2 ppm 所有人会感到轻微刺激
2-3 ppm 眼睛、鼻子、喉咙刺痛
4-5 ppm 明显黏膜刺激，一般人可忍受10至30分钟
10 ppm 多数人只能忍受几分钟
10-30 ppm 咳嗽、胸闷、呼吸困难、哮喘、流泪不止
50-100 ppm 数分钟内可致肺水肿、肺炎、胸闷、头痛、心悸、眼睛灼伤，严重可致命

甲醛中毒｜长期接触有健康风险、会致癌

长期吸入低浓度甲醛可能引发气喘、呼吸道刺激及肺功能下降。亦可导致接触性皮肤炎（刺激性或过敏性），出现皮肤刺痛、红疹、湿疹（常见于手肘、脚、脸及颈部）。误服甲醛可致恶心、严重呕吐、口腔及胃部疼痛、腹泻、血尿、头晕、昏迷，甚至因呼吸衰竭致死。

另外，甲醛会增加患癌风险，联合国辖下的国际癌症研究署（IARC）已将甲醛定为「一级致癌物」，有机会引起鼻癌及血液科肿瘤。

  • 鼻咽癌：多项研究显示，暴露剂量愈高，患病风险愈高
  • 白血病：部分研究发现职业暴露（如病理学家、殡仪馆员工）与白血病有关

甲醛中毒｜4招减少家居甲醛

建议装修后将单位空置一段时间，积极采取以下措施，加速甲醛散去：

  1. 选购家具：购买前了解产品是否含甲醛；敏感人士可选原木家具或「外观级」合板（释出量较低）。
  2. 保持通风：新家具入屋后，打开窗户及使用风扇；平时不开冷气时也应保持空气流通。
  3. 控制温湿度：甲醛在温、湿度升高时释出量增加，可使用冷气或抽湿机调节。
  4. 种植植物：如波士顿肾蕨、菊花、竹蕉、常春藤、白鹤芋、虎尾兰、观音粽竹、粗肋草、黛粉叶等，有助吸收甲醛。

 

资料来源：港大医学院毒物科医生杨振昌

延伸阅读：网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属

---

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:28
73岁卢伟国拖32岁未婚妻余仲欣现身 被指「爷孙恋」 卢伟国：无时间理闲言闲语 抢答会否生B
政情
3小时前
青衣女子被贼按密码入屋盗百万手袋名牌 疑为前男友指使 警拘27岁前男友
突发
7小时前
观塘蓝田邨单位煤气炉蒸蕃薯时爆炸 女住户4成烧伤送院
01:10
观塘蓝田邨单位煤气炉蒸蕃薯时爆炸 女住户4成烧伤送院
突发
2小时前
邵音音大埔豪宅内貌曝光 巨型饰物柜放满珍藏品 九龙塘3000呎大屋更具气派
邵音音大埔豪宅内貌曝光 巨型饰物柜放满珍藏品 九龙塘3000呎大屋更具气派
影视圈
7小时前
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
影视圈
19小时前
吴婉芳二仔胡智同奢华婚礼全曝光 270度天际线下宣誓激动爆喊 「最美奶奶」红裙配翡翠艳压全场
吴婉芳二仔胡智同奢华婚礼全曝光 270度天际线下宣誓激动爆喊 「最美奶奶」红裙配翡翠艳压全场
影视圈
6小时前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
2026-05-28 17:13 HKT
荃湾星级酒店中菜厅优惠 早市点心$13.8起 自选孖宝$36.8 棉花鸡/叉烧酥/烧卖
荃湾星级酒店中菜厅优惠 早市点心$13.8起 自选孖宝$36.8 棉花鸡/叉烧酥/烧卖
饮食
4小时前
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
影视圈
2026-05-28 17:10 HKT
金钟城巴14岁少年与同学争执座位插刀片 涉两罪被捕
01:06
金钟城巴14岁少年与同学争执座位插刀片 涉两罪被捕
突发
3小时前