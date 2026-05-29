「浪姐」宿舍疑甲醛超标 曾沛慈等女星喉咙痛流鼻血 节目组晒出合格证｜附甲醛中毒症状

【乘风2026/浪姐7】近日网上流传，大热节目《乘风2026》的女星宿舍甲醛超标，引发多名女星身体不适。节目组迅速发表声明否认，更晒出检测合格证明，强调符合安全标准。到底吸入甲醛，有甚么即时反应？甲醛中毒又有甚么症状呢？

「浪姐」宿舍疑甲醛超标 多名女星身体不适

昨日，「浪姐宿舍 甲醛」登上内地微博热搜。有网民发现，住在同一宿舍的曾沛慈、闵清子、孙怡、谢楠、范玮琪等女星，短期内相继出现喉咙痛、声沙、反复流鼻血、生眼挑针（针眼）等症状。其中曾沛慈更确诊急性咽喉炎，更被拍到练习时忽然流鼻血，熟练地按压止血，令粉丝担忧。有医学界人士分析，短期接触甲醛的典型反应正是黏膜刺激及呼吸道损伤，与上述症状高度吻合。

节目组回应：检测结果合格

节目组表示，宿舍为使用多年的圣爵菲斯酒店垂钓别墅，录影场地为乐田智作马栏山视频文创基地；已分别于4月2日及5月7日委托第三方专业机构进行室内空气品质检测，结果显示甲醛含量低于参考限值（0.08mg/m³），苯、甲苯、二甲苯等其他项目亦符合标准。节目组强调将参赛者的健康放在首位，感谢外界监督。

甲醛中毒｜吸入症状、浓度与即时反应一览表

甲醛挥发性高，主要通过呼吸进入人体，其次才是皮肤接触；可引致急性或慢性过敏反应，长期高浓度暴露甚至会增加患癌风险。港大医学院资料显示，吸入甲醛有以下症状：

刺激鼻子、眼睛和喉咙

眼结膜充血、眼睛红肿、视力模糊

呼吸困难、 呼吸声粗重

喉咙沙哑、讲话干涩暗哑或湿腻

皮肤损伤

头晕、头痛、乏力等全身症状

孕妇若吸入或接触到高浓度甲醛会危害胎儿，造成畸胎

台北荣民总医院毒物科杨振昌医生分析，吸入不同浓的甲醛，身体会有不同即时反应：

甲醛浓度 吸入后身体即时反应 0.1 ppm 眼睛痒/刺激眼睛、流眼水、喉咙痛、口干、咳嗽、呼吸困难 0.1-0.3 ppm 敏感人士可能出现呼吸道刺激及气喘 0.3-0.8 ppm 大多数人会闻到刺鼻气味 1-2 ppm 所有人会感到轻微刺激 2-3 ppm 眼睛、鼻子、喉咙刺痛 4-5 ppm 明显黏膜刺激，一般人可忍受10至30分钟 10 ppm 多数人只能忍受几分钟 10-30 ppm 咳嗽、胸闷、呼吸困难、哮喘、流泪不止 50-100 ppm 数分钟内可致肺水肿、肺炎、胸闷、头痛、心悸、眼睛灼伤，严重可致命

甲醛中毒｜长期接触有健康风险、会致癌

长期吸入低浓度甲醛可能引发气喘、呼吸道刺激及肺功能下降。亦可导致接触性皮肤炎（刺激性或过敏性），出现皮肤刺痛、红疹、湿疹（常见于手肘、脚、脸及颈部）。误服甲醛可致恶心、严重呕吐、口腔及胃部疼痛、腹泻、血尿、头晕、昏迷，甚至因呼吸衰竭致死。

另外，甲醛会增加患癌风险，联合国辖下的国际癌症研究署（IARC）已将甲醛定为「一级致癌物」，有机会引起鼻癌及血液科肿瘤。

鼻咽癌 ：多项研究显示，暴露剂量愈高，患病风险愈高

：多项研究显示，暴露剂量愈高，患病风险愈高 白血病：部分研究发现职业暴露（如病理学家、殡仪馆员工）与白血病有关

甲醛中毒｜4招减少家居甲醛

建议装修后将单位空置一段时间，积极采取以下措施，加速甲醛散去：

选购家具：购买前了解产品是否含甲醛；敏感人士可选原木家具或「外观级」合板（释出量较低）。 保持通风：新家具入屋后，打开窗户及使用风扇；平时不开冷气时也应保持空气流通。 控制温湿度：甲醛在温、湿度升高时释出量增加，可使用冷气或抽湿机调节。 种植植物：如波士顿肾蕨、菊花、竹蕉、常春藤、白鹤芋、虎尾兰、观音粽竹、粗肋草、黛粉叶等，有助吸收甲醛。

资料来源：港大医学院、毒物科医生杨振昌

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