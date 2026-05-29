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防晒喷雾推介｜日本《LDK》评测13款人气产品 6款获A级 超方便/清爽不黏笠！

食用安全
更新时间：15:06 2026-05-29 HKT
发布时间：15:06 2026-05-29 HKT

夏天来了！阳光开始变得强烈，紫外线对皮肤的伤害不仅是晒黑和带来雀斑，还会使肌肤加速老化，所以一枝好用的防晒十分重要。喷雾型防晒产品方便补涂，广受欢迎，但许多人会担心它的防晒效果。日本《LDK》测试市面13款防晒喷雾，当中包括「Harebare」、「Biore」及「Nivea」等热门品牌，全面对比各款产品的紫外线防护效果、成分、使用体验和延展性，最终有6款产品获A级。

日本《LDK》评测13款防晒喷雾 6款获A级

《LDK》公布13款防晒喷雾的测试结果，其中5大评分标准如下：

  • 紫外线防护效果：将每款产品置于紫外线标签上，该标签遇紫外线会变色为粉红色，并在人造阳光下照射一定时间。透过测量每个标签的颜色并与未涂覆标签的颜色进行比较，计算出紫外线防护率。
  • 成分：专家对成分进行了检查，并评估了配方是否适合日常使用。评估主要基于两种类型的紫外线阻隔成分（散射型和吸收型），同时也考虑了其他因素的平衡，例如是否含有保湿成分。
  • 使用体验：实际使用产品，并测试了喷雾的细腻度、涂抹在皮肤上的感受以及是否黏腻。同时评估了使用时的舒适度和包装的易用性。
  • 延展性：测试员将一张日式纸张固定好，并从一定距离喷洒一次进行测试。我们目测观察喷雾的扩散情况以及均匀喷洒的难易度。

《LDK》指，最终结果以紫外线防护为重点。

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LDK实测：13款防晒喷雾使用效果及评价⬇⬇⬇

LDK评测防晒喷雾完整名单：

  •  
  • 第12位 C级（2.70分）：ピジョン うるおいミストUV（日圆¥1652，约HK$81）
  • 第11位 B级（3.20分）：干燥さん 保湿力UVミスト ノンケミ（日圆¥1895，约HK$93）
  • 第10位 B级（3.30分）：雪肌精 スキンケア UV エッセンス ミスト（日圆¥3280，约HK$162）
  • 第7位 B级（3.60分）：ラボンホリック 香ルUVミスト トーキョーシブヤ4a.m.（日圆¥3680，约HK$181）
  • 第7位 B级（3.60分）：Nivea UV Deep Protect & Care Milk Mist（日圆¥1185，约HK$58）
  • 第7位 B级（3.60分）：Biore UV Aqua Rich Aqua Protect Mist（日圆¥1060，约HK$52）
  • 第6位 B级（3.70分）：紫外线予报 ノンケミカル UVクリアミストM（日圆¥4950，约HK$244）
  • 第3位 A级（3.80分）：アロベビー UV＆アウトドアミスト（日圆¥4480，约HK$221）
  • 第3位 A级（3.80分）：ワンダーハニー 透明フレグランスUVミスト サボンベベ（日圆¥1540，约HK$76）
  • 第3位 A级（3.80分）：ママ＆キッズ UVライトミスト（日圆¥2695，约HK$133）
  • 追加产品 A级（3.90分）：イフミースキンケア エアゾール日焼け止めa（日圆¥1980，约HK$98）
  • 第2位 A级（4.00分）：コーセーコスメポート サンカット UVミストV〈日焼け止め美容液〉（日圆¥1133，约HK$56）
  • 第1位 A级（4.20分）：Harebare プロテクションUV セラム C ミスト N

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《LDK》评测冠军防晒喷雾有何优点？

在各款产品中，「ピジョン うるおいミストUV」获得最后一名，《LDK》测试员指，这款产品适合新生儿使用，成分也获得了很高的评价，质地水润、保湿感良好，是对抗干燥的理想选择。但它的防晒效果差，而且喷洒方式感觉像是浓缩液，而非喷雾，因此难以感受到喷雾应有的轻盈感。

「Harebare プロテクションUV セラム C ミスト N」排名第1位，获 Best Buy 称号。测试员指，这款防晒霜以其卓越的紫外线防护性能和便捷的涂抹方式而著称，非常适合日常使用。喷雾细腻均匀，能很好地贴合肌肤，不会滴落。宽广的喷洒范围，只需轻轻按压即可覆盖大面积肌肤。涂抹后，肌肤会立即感受到轻微的滋润感，这可能因人而异。

 

资料来源：日本杂志《LDK》

延伸阅读：PDRN精华液推介｜日本《LDK》评测13款人气产品 2款获A级 保湿紧致力高！

 

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