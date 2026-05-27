微波炉安全指南｜叮错随时爆炸/冒火花 即睇10种「唔叮得」食物 附正确处理方法

微波炉是现代人的好帮手，尤其对于忙碌的上班族，只需几分钟便能加热冷冻食品或剩菜，轻松简单又一餐。然而，并非所有食物都适合「叮热」，某些食材如果误放，不仅可能破坏营养，更可能引发火花、爆炸，分分钟威胁家居安全。

微波炉使用安全：10种不宜加热的食物

微波炉的确为生活带来极大便利，以下整合了10类不宜放入微波炉的食物，提供更安全的替代方案。只要多花几分钟，用正确的方式处理，便能同时保证健康与厨房安全。

1. 提子：小心产生等离子火花

提子虽然是美味的水果，但绝不能放进微波炉。营养师解释，当提子被切成两半而皮仍相连时，微波会在其内部产生电磁波口袋，形成等离子体，看起来就像小火苗。这不仅危险，还可能引发微波炉内的火花。

正确处理：提子适合常温食用，或冷冻后当作清爽点心。

2. 生鸡蛋：咬下去可能爆炸

生鸡蛋在微波炉中加热时，内部压力会急速上升，导致鸡蛋爆炸。营养师提醒，即使拿出来后咬下的瞬间，蛋黄也可能在口腔内爆开，造成烫伤甚至影响听力。

正确处理：只加热已煮熟的去壳蛋制品，例如意大利蛋饼或炒蛋。

3. 加工肉品：释放有害物

香肠、火腿、烟肉等加工肉品经微波加热后，会形成「胆固醇氧化产物（COPs）」。研究显示，这类物质比普通胆固醇更具破坏性，容易促进动脉粥样硬化及冠状动脉疾病，对心脏健康构成风险。另外，烟肉等高油脂加工肉，用微波加热易发生油脂喷溅。

正确处理：采用其他传统烹调方式，如蒸煮或平底锅加热。

4. 红萝卜：矿物质可能引发火花

红萝卜在生长过程中会从土壤吸收铁、镁、硒等矿物质，营养师解释，这些金属元素在微波炉中可能产生「电弧」（火花）。热狗亦因盐分和添加物分布不均，同样有机会出现火花。

正确处理：用滚水焯熟、蒸煮或炒熟。

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5. 母乳／配方奶／牛奶：热点烫伤口腔

微波炉加热液体极不均匀，容易在牛奶中形成局部「热点」，温度远高于其他部分。不论大人或婴儿饮用时，都可能烫伤口腔和喉咙，非常危险。

正确处理：如果要喂奶给婴儿，可将奶樽放在流动的热水管下冲1至2分钟，或将奶樽浸入热水中慢慢加热至微温。

6. 生肉：加热不均易藏细菌

用微波炉烹调生肉并非完全不可取，但要留意微波炉加热生肉时，常出现受热不均的问题，均匀性不如传统焗炉。尤其是鸡肉，若某部分未达摄氏74度，便无法有效杀灭沙门氏菌等病原体，增加食物中毒风险。

正确处理：如果选择用微波炉烹调生肉，必须以食物温度计确认肉类不同部位的温度，确保整体受热均匀。

7. 羽衣甘蓝／绿叶蔬菜：矿物质引发火花

美国国家公共电台（NPR）的记者曾把羽衣甘蓝放入微波炉烤热，结果菜叶冒火花，电流增大，微波炉发生爆炸。因为生的绿叶蔬菜（如羽衣甘蓝、菠菜）富含铁、镁等矿物质，这些元素有机会在微波炉中与电磁场作用，可能产生火花，甚至引发火灾。已煮熟的蔬菜由于矿物质含量降低，风险较小。

正确处理：已煮熟的绿叶蔬菜可用微波炉重新加热；生蔬菜则建议用焗炉或炒锅烹调。

8. 带壳海鲜：压力爆裂风险高

螃蟹、虾、贝类等带壳海鲜的外壳犹如密封容器。微波加热时，内部水分蒸发产生大量水蒸气，外壳阻止排出，压力急升导致爆裂。此外，蛋白质受热不均可能生成有害物质。

正确处理：先将海鲜去壳，或采用蒸、煮、炒等传统烹调方式。

9. 水：过热沸腾造成严重烫伤

水并非不可以用微波炉加热。而是水在微波炉中可能出现「过热」现象，温度超过沸点并形成「热点」。一旦从微波炉中移动杯子，水有可能会突然猛烈沸腾喷溅，导致严重烫伤，非常危险。

正确处理：用热水壶或明火煮水。

10. 酱料：受热不均易「爆开」

就像水一样，番茄酱、意粉酱等浓稠酱料在微波加热时，表面下容易形成高温热点。当受热不均时，酱料会突然「爆开」，烫伤双手并弄脏微波炉。

正确处理：在炉上用小火加热，同时搅拌，使温度均匀上升，避免产生热点。

资料来源：注册营养师Gabrielle McGrath、美国国家公共电台（NPR）、LG Taiwan

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