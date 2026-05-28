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炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略

食用安全
更新时间：07:30 2026-05-28 HKT
发布时间：07:30 2026-05-28 HKT

炎夏持续，为悭电费，不少人短暂外出会随手关冷气，但原来这举动随时更耗电。有专家教掌握最佳开关时机，真正做到悭钱悭电。另外，户外必备的3类降温神器，若使用不当，分分钟弄巧反拙增加中暑及隐性脱水风险。

短暂外出要关冷气吗？专家教冷气最佳开关时机

安装与维修冷气师傅「企鹅叔叔」在其Instagram专页发布影片指出，不少人误以为频繁开关冷气能节省电费。但事实上，冷气在刚启动的一瞬间，压缩机需要全力运转，负荷极大。他形容这就像「刚起床还没喝咖啡，被叫去跑步一样累」。因此，对变频冷气而言，反复启动才是最耗电的元凶。

「企鹅叔叔」建议，若市民只是短暂外出约1小时，让冷气维持低速运转，反而比关机再重开更为悭电；但若外出时间长达3小时或以上，则建议直接关机。此外，若家居环境隔热效果较差，或室内长时间受阳光直射，冷气重新启动时便需要消耗更多电力来降温。在这种情况下，短暂外出时不关冷气，可能更具节能效益。

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3类降温神器使用攻略 常用冰凉喷雾易中暑？

当市民离开冷气环境到户外时，几乎人手一款「降温神器」。然而，若使用不当，随时可能弄巧反拙，增加健康风险。日本电视节目《Nスタ》早前邀请了急救医学专家、杏林大学教授山口芳裕，拆解3大常见消暑神器的使用风险及注意事项：

3类降温神器使用攻略
3类降温神器使用攻略

1. 凉感产品

包括凉感湿纸巾、冰凉喷雾，皮肤表面会顿时感到冰凉，但实际上对降低体温的作用十分短暂。这容易制造已经降温的错觉，反而会增加中暑的风险。

2.手提风扇

虽然能透过加速汗水蒸发来达致降温效果，但同时亦意味著身体水分正加速流失。若长时间对著身体吹风，可能会在不知不觉间导致脱水。

3. 冰感颈环

这类产品能把颈部温度降低且可重复使用，不过长期使用冰感颈环有液体渗漏的风险；由于经常重复穿戴及除下，颈环在反复变形下容易破裂。虽然内里的油对健康无害，但若接触到皮肤，仍有机会引起皮疹。

此外，若颈环沾上化妆品、防晒霜或汗水，会加速其表面物料老化。因此，每次使用后必须彻底擦拭干净，不使用时应存放在阴凉处，避免阳光直射。在再次使用前，亦应先检查颈环解冻后是否有破损渗漏。

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中暑/热衰竭会出现甚么症状？

根据衞生防护中心资料，人在酷热的环境里体温上升，身体机能便会自动调节来降温，例如增加排汗和呼吸次数；可是，当环境温度过高，这些生理调节不能有效控制体温时，便会出现热衰竭甚至中暑等情况。

热衰竭的征状包括头晕、头痛、恶心、气促及神志不清等。当体温升至摄氏四十一度或以上时，患者更会出现全身痉挛或昏迷等现象，称为中暑。若不及时替患者降温及急救，便会有生命危险。

9招预防中暑/热衰竭

建议经常留意天文台发出的天气警告，并采取以下措施：

  • 穿著浅色和通爽的衣物，以减少身体吸热，并方便排汗及散热。
  • 带备并补充足够的水，以防脱水。
  • 避免喝含咖啡因（例如：茶或咖啡）或酒精的饮品，因这些饮品会加速身体水分透过泌尿系统流失。
  • 避免进行剧烈运动或作长程的登山或远足等活动，因高温、出汗和疲劳都会额外消耗体力。
  • 最好安排在早上或下午较后的时间进行户外活动。
  • 在室内活动时，应尽量打开窗户及以风扇或空气调节系统保持室内通爽凉快，避免在潮湿闷热的环境下进行剧烈运动。
  • 调整工作安排，在较凉快的时段工作。如必须在炎热环境下工作，尽可能在工作地点加设遮荫，配以循序渐进的工作速度，并于定时在凉快处休息，让体力回复。
  • 不应留在停泊的汽车内。
  • 进行活动时若感不适，应立刻停止，并尽快求诊。

延伸阅读：营养师教夏天5大补水法 1款消暑汤水更护肝/解毒/抗发炎

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