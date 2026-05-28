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冷气室外机散热慢点算好？日本公开爆红「水桶降温法」只需「2件法宝」电费即减半！

食用安全
更新时间：11:30 2026-05-28 HKT
发布时间：11:30 2026-05-28 HKT

香港天文台预测，本港地区今日天气大致天晴，日间酷热，市区最高气温约33度，新界地区更会再高一两度，吹和缓南至西南风。展望未来一两日，日间依然大致天晴及持续酷热。面对炎热高温，不少香港市民都选择躲在冷气房内避暑，但同时又担心收到电费单时会「荷包大出血」。对此，日本自卫队东京地方协力本部早前在社交平台分享了一个省电妙招，宣称只需「2件法宝」，就能简单为机器降温，甚至能让冷气电费「减半」，随即引起网民热烈讨论。

室外冷气机「中暑」超耗电

根据日媒报导，自卫队指出冷气电费飙升的关键原因之一，其实是安装在室外的冷气机「中暑」了。当室外机受太阳直射、环境温度过高时，其散热效率便会大幅下降，迫使冷气机必须长期处于全力运转状态，电费自然随之暴涨。为此，自卫队推荐了「魔法水桶」降温法，利用科学原理帮助室外机散热，从而减轻冷气负担。

日本自卫队「魔法水桶降温法」方法公开

这个妙招的原理非常简单：先将水桶装满水，把一条长毛巾浸湿后，将其中一端放进水桶内，另一端则引出并挂在室外机上。透过「毛细现象」，毛巾会源源不绝地将水分输送到室外机表面，当水分蒸发时便会带走热量，达到物理降温的效果。然而，为免操作不当弄巧成拙，市民尝试时务必遵守以下3个重点：

重点一：水桶切勿直接放机顶

盛满水的水桶具有一定重量，自卫队提醒切勿将水桶直接放在冷气室外机的机顶上，否则可能刮花机身或引致机壳生锈。正确做法是应先在水桶下方铺设「通风垫」或「耐震垫」作隔绝。

重点二：毛巾必须挂对散热位置

很多人误以为只要将毛巾随便搭在机顶即可，但自卫队强调，真正需要降温的核心部位是室外机的「背面」。因此，市民应将湿毛巾垂挂在背面的网格处，当散热风扇抽动空气时，便能顺流自然散热，而非仅仅为顶板降温。

重点三：遇上台风强风必须撤除

由于香港夏日不时受热带气旋吹袭，自卫队特别提醒，当台风来临或遇上强风恶劣天气时，必须立即将水桶及毛巾撤除。否则水桶极易被强风吹倒甚至吹落街，造成高空坠物的危险或令冷气机严重损坏。市民在日常好天时不妨尝试此方法，既能保护荷包，又能延长冷气寿命。

资料来源：tokyo_pco

 延伸阅读：冷气几耐要洗一次？澳门消委会教购买/安装/洗冷气贴士｜附服务收费参考

 

 

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