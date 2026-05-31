微波炉使用后总有异味？专家教5步天然蒸气法 极速去污除臭杀菌

微波炉常常使用，但大家还记得上一次清洗是何时？专家警告，微波炉若长期不洗，不仅会散发难闻异味、令食物加热不均匀，残渣更会成为细菌温床。想轻松除油垢，专家又教5步天然蒸气清洁法，就能极速溶解万年污渍，达到除臭兼杀菌效果。

专家教5步天然蒸气法清洁微波炉 极速去污除臭杀菌

据外媒《EatingWell》报道，微波炉其实极易藏污纳垢，每次使用都会有食物汁液飞溅及水蒸气积聚。如果不及时清洁，污渍一旦凝固，不但会令微波炉产生难闻异味，更会导致食物加热不均匀。清洁服务公司创办人Katie警告，食物残渣不断堆积，除了影响微波炉的运作，更会滋生细菌。为了保障家人的饮食安全，她特别分享了一招天然蒸气清洁法，只需简单5个步骤，就能极速除垢杀菌：

天然蒸气法清洁微波炉

准备物品：

超细纤维抹布

可放入微波炉加热的碗或杯

清水

柠檬

醋

步骤：

在可微波加热的碗或杯内倒入液体，可以选择清水、柠檬水或醋。醋虽然去污溶解力最强，但气味较浓；若不喜欢醋味，可加水稀释或改用柠檬水。醋本身并非消毒剂，依赖的是其后产生的蒸气来杀死细菌。 将装有液体的碗放入微波炉，加热至沸腾状态，让它在微波炉静置至少3分钟，直到看见微波炉的玻璃窗布满雾气。这样做能充分利用高温蒸气的清洁力，软化顽固的污垢及食物残渣。 静置片刻待污垢软化后，小心取出高温的杯或碗，并将液体倒掉。 用超细纤维抹布擦拭微波炉内部，一定要记得擦拭微波炉顶部，因为食物最容易溅到该处。除了内部，外部的把手和按钮等高频接触点也极易积聚油脂及细菌，千万别漏掉。过程中，请勿使用刺激性化学清洁剂。 若微波炉配有可拆卸的玻璃托盘，建议将其取出，像平时洗碗一样，用洗洁精彻底冲洗干净，擦干后再放回微波炉内即可。

【同场加映】百洁布每厘米藏500亿细菌堪比粪便 专家教正确清洁步骤免污染碗碟 改用洗碗刷更衞生？

清洁微波炉4个小贴士

专家强调，建议每周为微波炉进行一次简单清洁，每月一次深度清洁。日常亦可利用以下4个小贴士，减少污渍积聚：

每次使用微波炉后快速擦拭一下内部，避免下一餐沾染上一餐的气味。

趁食物残渣未干硬前及时清理，最省时省力。

即使表面看起来干净，也要定期检查角落是否有污垢积聚。

加热时使用微波炉专用的食物盖或盘子盖住食物，防止汁液四溅，避免使用不耐热的塑胶盖。

资料来源：《EatingWell》

延伸阅读：消委会洗洁精推介｜检测35款过半易伤手 推介14款不含致敏防腐剂 AXE斧头牌/AXION/花王哪款最高分？