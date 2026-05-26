罐头吞拿鱼大翻身！英国年轻人疯抢「增肌神物」营养师拆解3大被低估营养

对于大部分香港人而言，罐头食品如午餐肉、五香肉丁或豆豉鲮鱼，一向是家中厨房必备的「看门口」储粮。不过在英国，近年再度掀起热潮的罐头食品却是「吞拿鱼」，甚至成为了年轻一代争相追捧的健康食品。根据英国大型连锁超市 Tesco 最新公布的数据显示，过去两年间，罐头鱼的销量大幅上升近 18%，相当于额外售出了 225 万公斤产品，反映出这种昔日被视为「基层恩物」的平民食品，正重新主导当地的饮食潮流。

这股热潮背后的最大推手，正是社交平台 TikTok 上大量热爱健身与注重健康饮食的年轻网民。超市采购主管指出，近年愈来愈多年轻消费者发现，罐头鱼不但价格便宜、保质期长，更是一种能够快速补充蛋白质的百搭食材。事实上，吞拿鱼等罐头鱼在 20 世纪曾是英国家庭的日常食品，随着战后雪柜普及、新鲜食材更易保存，罐头的人气一度下滑。如今罐头鱼强势回归，受欢迎程度直逼接近 100 年前的黄金时代。

营养专家拆解罐头吞拿鱼3大营养优点

虽然罐头食品曾被部分人标签为不健康，但顶级营养专家表示，特定罐头鱼在健康饮食中其实发挥着非常积极的作用，并具备以下三大核心好处：

优点一：极佳的低脂纯蛋白质

罐头吞拿鱼是极佳的低脂高蛋白质来源。它不含多余的脂肪与碳水化合物，能在不造成身体负担的情况下，为肌肉生长提供原材料，因此近年成为不少健身人士与减肥爱好者的增肌新宠。

优点二：骨软可食的高效补钙源

儿科营养师 Emma Shafqat 指出，对于不进食乳制品或有乳糖不耐症的人士而言，沙甸鱼和鲭鱼等罐头鱼是极佳的钙质来源。这类细小鱼类的鱼骨在罐头加工过程中会彻底变软，消费者可连骨一同进食，轻松将钙质全数吸收。

优点三：富含护心抗发炎 Omega-3

沙甸鱼及鲭鱼罐头保留了丰富的 Omega-3 脂肪酸。这种优质脂肪对维持大脑运作、心脏血管健康以及细胞修复至关重要。专家提醒，若纯粹追求 Omega-3，选择小鱼罐头会比吞拿鱼（部分营养在加工时会被抽离作保健品）更具效益。

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