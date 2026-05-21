毒厨具｜医生警告3种厨房用品应即弃 铝锅恐增脑退化风险 即睇安全替代品

厨具是下厨的灵魂，然而部分看似方便耐用的厨具，原来暗藏健康危机。台湾肾脏科医生颜宗海警告，有三种常见厨具应避免使用，否则长期下来可能将毒素与细菌吃进体内，严重甚至增加脑退化风险。



第1种：铝锅——轻便但释出有害金属

铝锅的优点是轻身、传热快，使用方便。但长久使用下，铝锅会释出铝质，可能污染食材并被人体吸收。铝可经肾脏随尿液排出，但对于需要洗肾的患者，体内铝质可能无法顺利排走。当铝累积过多，可能造成骨病变，甚至引发脑退化。

3种毒厨具应即弃

第2种：生锈铁镬——微生物温床

家用铁镬若使用频率不高，容易氧化生锈。锈蚀位置会隐藏微生物，形成衞生问题。即使看似耐用，一旦出现锈渍，便不宜继续使用。

第3种：发霉木砧板——霉菌入侵食材

木砧板虽然重量足够、较耐用，但长时间使用后表面会出现刮痕，容易藏污纳垢，甚至发霉。即使用水及清洁剂清洗，也难以彻底去除霉菌。持续使用会令霉菌污染食材，影响健康。

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医生建议：改用塑胶砧板

颜医生建议选用塑胶砧板，较耐用且不易藏菌。其中PP聚丙烯材质耐热程度可达摄氏120至130度，适合处理热食。

雪平锅陷阱：勿煮酸辣食物

香港大学化学系博士K Kwong（邝士山博士）亦曾在个人Facebook专页提醒，平价雪平锅（无论是不锈钢或铝制）不宜用来烹调酸味或辛辣食物，否则会释出有毒金属离子，伤害脑部。

不锈钢在酸性环境（如茄汁、咖哩、醋）中，会释出有毒的铬（III）离子（Cr³⁺）。

铝制雪平锅释出的铝离子（Al³⁺）更危险，会伤害脑部，甚至可能诱发阿兹海默症。

例如用平价雪平锅煮韩国辛辣面或泡菜，铝离子有机会渗入汤中。

资料来源：《健康2.0》

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