家居最污糟系马桶？研究揭六大高危点 调味料瓶、遥控器、化妆品统统中招

你以为家中最肮脏的地方是马桶？错！一项综合美国国家卫生基金会及维珍尼亚大学等机构的研究发现，家居环境中存在超过340种不同细菌，包括大肠杆菌、沙门氏菌、金黄葡萄球菌等，可引致食物中毒甚至肾衰竭。其中有一个物件比马桶盖更肮脏，值得高度警惕。

家居6大位置易藏细菌

综合美国国家卫生基金会、美国维珍尼亚大学等研究结果，家居有6个位置容易暗藏细菌：

1. 浴室：冲厕时细菌四散 牙刷毛巾成重灾区

研究指出，冲马桶时会将带有细菌及病毒的冲厕水喷到空中，这些微生物可在浴室内漂浮近两小时。当它们落下时，容易沾附在牙刷、毛巾、水龙头及洗脸盆上，继而进入人体，引发疾病。

预防建议：冲厕前应盖上马桶盖；牙刷和毛巾应放置在通风良好处并勤加更换；定期清洗浴室栏杆及水槽。

2. 厨房：百洁布含菌量惊人 锌盘浸碗筷助滋生

美国国家卫生基金会发现，存放食物的地方比家中其他地方更易受到细菌及粪便污染。调查显示，超过75%的洗碗用清洁海绵及百洁布带有沙门氏菌、大肠杆菌及粪便，而浴室水龙头把手的含菌比例仅为9%。

此外，雪柜、砧板及锌盘亦容易暗藏细菌。不少人习惯餐后将厨具和碗筷浸在锌盘内，待一段时间后才清洗，此举反而助长细菌滋生，甚至污染其他食物。

预防建议：百洁布应定期更换或消毒；避免长时间浸泡餐具；锌盘使用后需彻底清洗。

3. 调味料瓶：感冒病毒传播热点

维珍尼亚大学2008年进行的一项研究，访问了30名患有初期感冒的成年人，了解他们在过去18小时内于家中接触过的10个地方并进行检测。结果发现，41%的表面带有感冒病毒，而每个调味料瓶样本均呈阳性反应。

预防建议：每次用餐完毕后，应将调味料罐彻底擦拭干净。

4. 遥控器及电话：多人触摸 极少清洁

人体本身带有不同细菌，触摸物件后便会将细菌转移。家居中的遥控器及固网电话经常被多人使用，却极少清洁，因此容易滋生大量细菌。同一项维珍尼亚大学的研究发现，遥控器表面是感冒病毒最集中的散播来源之一，有一半样本的病毒检测呈现阳性。

预防建议：定期用消毒湿纸巾擦拭遥控器及电话。

5. 电脑键盘：病菌量比马桶盖高5倍

英国一项消费者团体研究指出，电脑键盘上验出大肠杆菌及葡萄球菌。在33个样本中，有4个被认为足以危害健康，平均病菌量比马桶盖高出5倍。

预防建议：使用电脑前后应洗手；避免一边进食一边使用电脑，以防食物碎屑掉入键盘缝隙；定期用酒精擦拭键盘及滑鼠。

6. 化妆品：外出使用增污染风险

将化妆品带出门使用，会增加沾上细菌的风险。化妆品应保存在干燥阴凉的地方，切忌长时间放在化妆袋内，化妆用具亦应每周清洗。

有医生建议，化妆品最好每6个月更换一次；若眼睛曾经受感染，必须即时丢弃所有眼部化妆品。

家居清洁不能只着眼于马桶，厨房百洁布、调味料瓶、遥控器、电脑键盘等日常频繁触摸却易被忽略的物品，往往是细菌温床。养成定期清洁与更换的习惯，才能有效预防食物中毒、肠胃感染甚至更严重的健康风险。

内容获《Hello医师》授权转载

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