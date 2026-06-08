厨房抹布超污糟？使用一周含菌量达300亿 专家揭4招正确清洁

厨房抹布是每个家庭每日煮食必备的工具，但你可知道，这块看似不起眼的布，可能比马桶坐垫还要肮脏千万倍？有医生引述研究指出，抹布若使用不当或清洁不足，会成为细菌大量繁殖的温床，随时引致食物中毒。

抹布有多脏？含菌量远超马桶

重症科医生黄轩引述毛里裘斯大学健康科学部门的研究指出，研究人员测试了100条已使用一个月的厨房抹布，结果发现：

49% 的抹布带有细菌

的抹布带有细菌 当中 36.7% 验出大肠杆菌及肠道球菌

验出大肠杆菌及肠道球菌 14.3%验出金黄葡萄球菌

此外，有调查显示，一块全新的抹布使用一星期后，含菌量可高达300亿个。相比之下：

每两日清洁一次的家居地板：约 500个 菌落

菌落 马桶坐垫：约1000个菌落

换言之，厨房抹布的细菌数量远超马桶，差距可达千万倍。

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潮湿环境加速细菌繁殖

抹布经常存放在厨房等潮湿环境，加上经常接触水分和食物残渣，细菌会迅速繁殖。有研究发现，若将抹布放置在潮湿环境中两天，其细菌量可增加至6.3亿CFU/g（菌落形成单位／每克）。

抹布出现3情况 应立即丢弃

黄轩医生指出，可以从气味、潮湿程度和颜色三方面判断抹布是否细菌过多：

1. 出现异味

若抹布散发出不寻常的臭味，很大机会是细菌大量滋生所致。

2. 长时间潮湿

抹布长期处于湿润状态，无法彻底干透，细菌便会快速繁殖。

3. 颜色变灰黑

抹布逐渐变成灰黑色，可能是细菌及污垢积聚的结果。

当抹布出现以上任何一种情况，应立即丢弃，切勿继续使用。

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四招正确清洁 免成细菌温床

要确保抹布卫生，黄医生建议采用以下四种方法：

1. 定期更换

至少每日更换一次抹布，避免同一块布长时间重复使用。

2. 高温消毒

使用高温水清洗，或按照衞生署建议的煮沸杀菌法：将毛巾、抹布放入沸水中煮沸 至少5分钟，以有效杀死细菌。

3. 使用消毒剂

可选用有效的消毒剂（如稀释漂白水）浸泡抹布，确保彻底杀菌。

4. 避免直接接触器皿或食物

切勿用同一块抹布同时擦拭餐具、砧板或食物接触面，应分开使用专用清洁布，以防交叉污染。

厨房抹布虽然细小，却是每日煮食必备的工具。若忽略清洁，它可能成为家中最大的细菌来源，谨记定期更换、高温消毒、使用消毒剂及分开使用，才能确保家人健康。

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资料来源：重症科医生黄轩（获授权转载）

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