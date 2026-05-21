「食鸡蛋增发」咁神奇？网民每日食烚蛋三个月发质强韧 医生揭3大陷阱越食越秃

现代香港人生活压力大，不少人都面对头发稀疏或脱发的困扰。最近网上掀起一阵「食鸡蛋增发」的讨论，有网民分享自己每日食两只烚蛋，维持三个月后，原本幼薄毛燥的发质变得丝滑强韧；甚至大赞食鸡蛋的效果远比服用两年护发保健品更快。皮肤科医生柯博桓在Facebook专页指出，虽然鸡蛋能提供优质蛋白质，但吃法一旦出错，非但无法生发，反而会令脱发问题恶化。

鸡蛋提供2大核心营养 优质蛋白质是关键

从临床医学角度来看，鸡蛋确实含有头发生长不可或缺的2大核心营养：

优质蛋白质： 人体头发有90%是由角蛋白组成，蛋白质就如同建造房屋的砖头，是头发生长基石。 生物素（Biotin）： 蛋黄中含有丰富的生物素，这是维持毛囊健康与促进新陈代谢的重要维他命。

3大陷阱随时「越食越秃」

虽然鸡蛋营养丰富，但不少市民在实践时却堕入以下3大陷阱，导致适得其反：

生吞鸡蛋是大忌： 很多人误以为生鸡蛋营养更丰富。事实上，生蛋白含有一种名为「抗生物素蛋白」的物质，它会阻碍肠道吸收生物素。长期生吞鸡蛋，反而会导致身体缺乏生物素而加剧脱发。

无法对抗遗传基因： 本港男士最常见的脱发根源是「雄性秃」，这是由荷尔蒙（二氢睪固酮DHT）攻击毛囊所致。这属于基因问题，单靠补充营养无法扭转毛囊萎缩。

忽略营养均衡： 头发生长需要综合营养。除了蛋白质，铁质、锌及维他命D亦缺一不可，不能只盲目依赖鸡蛋。

3大陷阱随时「越食越秃」

医生建议3大对策 切勿单一饮食

柯医生强调，想要拯救脱发，必须先由专业医生评估毛囊的真实状态。如果毛囊已经彻底萎缩，食再多鸡蛋亦无法令其「起死回生」。他建议市民应采取以下正确的护发步调：

鸡蛋必须彻底煮熟： 煮熟能破坏生蛋白中的不良物质，令蛋黄中的生物素能被身体完全吸收。 均衡摄取多元营养： 调整饮食结构，同时补充足够的铁质、锌及各类维他命，切勿单一饮食。 及早寻求医学治疗： 若证实为遗传性雄性秃，应及早接受专业药物治疗或进行植发评估。

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