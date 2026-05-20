专家点名5种「超毒」天然食材 发芽薯仔、未熟豆类 高温煮都无用 仲有边3种毒食材？

港人追求健康，远离加工垃圾食品，改食原型食物，事𫔰不少人都以为「天然食材不会有大问题」。然而有专家指，在医院急症室中，不少病人并非被垃圾食物所害，而是被「太天然」的食物送进医院。

40岁男子食发芽薯仔 两小时后舌麻狂呕

肾脏科医生洪永祥在个人Facebook专页分享，大自然中许多植物本身带有天然毒素，有些毒素即使经高温烹调，也无法完全破坏。洪医生分享个案及点名5大最易中毒的天然食物：

有位40多岁上班族自己在家煮食，发现角落有一袋已发芽的薯仔。他心想：「豆子发芽会变豆芽菜更营养，马铃薯发芽应该也差不多吧？」于是他切掉芽眼，特意高温油炸，以为这样就安全。

结果进食后不足两小时，男子开始恶心、舌头发麻、狂呕、头晕、冒冷汗、腹部绞痛、腹泻。送抵急症室时，已意识混乱。医生诊断为急性食物中毒，即「龙葵碱中毒」。

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5大最易中毒的天然食物

超毒天然食材｜1. 发芽薯仔

薯仔发芽、变绿或存放过久，会产生神经毒素「龙葵碱」。这种毒素耐高温，即使油炸也难分解。因此挖走芽眼并不足够，毒素可能已扩散全个薯仔。

中毒症状： 轻微中毒会舌麻、腹泻、恶心；严重可致神智混乱、呼吸衰竭，长者及儿童风险更高。

轻微中毒会舌麻、腹泻、恶心；严重可致神智混乱、呼吸衰竭，长者及儿童风险更高。 建议：发现发芽、变绿或有苦味，应即丢弃。

超毒天然食材｜2. 未煮熟的豆类（如四季豆、红腰豆）

豆类含「植物血球凝集素」，红腰豆毒性最强。美国FDA指，几粒未熟红腰豆已可引发急性中毒。

中毒症状： 曾有女士为减肥食快炒四季豆以保留脆度，结果两小时后剧烈腹痛、呕吐、脱水，肾功能变差。

曾有女士为减肥食快炒四季豆以保留脆度，结果两小时后剧烈腹痛、呕吐、脱水，肾功能变差。 建议：豆类必须彻底煮熟，不可追求爽脆口感。

超毒天然食材｜3. 木薯与竹笋

木薯及部分竹笋含「氰苷」，消化后会释出有毒的氰化物。

中毒症状： 处理不当可致恶心、头晕，严重可致命。

处理不当可致恶心、头晕，严重可致命。 建议：正确处理方法是「浸泡、切片、充分加热」，煮时勿盖锅盖，让毒素随蒸气挥发。

超毒天然食材｜4. 苦杏仁与水果核仁

苦杏仁、桃子核、李子核甚至苹果籽，含「苦杏仁苷」，代谢后释放氰化物。

中毒症状： 有人误信偏方大量吃苦杏仁抗癌，结果急性中毒入院。过量可致头痛、呼吸困难、癫痫。

有人误信偏方大量吃苦杏仁抗癌，结果急性中毒入院。过量可致头痛、呼吸困难、癫痫。 建议：家长应避免小孩咬碎果核。

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超毒天然食材｜5. 新鲜金针花

新鲜金针花含「秋水仙碱」，人体内会转化为更毒的物质。

中毒症状： 曾有肾病患者食大量新鲜金针花后腹痛、血尿、肾功能恶化。

曾有肾病患者食大量新鲜金针花后腹痛、血尿、肾功能恶化。 建议：建议选用干金针花；若食新鲜的，必须浸泡、去除花蕊及彻底煮熟。

额外注意：异常苦味的瓜类（黄瓜、丝瓜、栉瓜）

洪医生指出，黄瓜、丝瓜、栉瓜如出现强烈苦味，可能含「葫芦素」，切勿进食。

中毒症状： 曾有人饮苦瓜汁后急性肠胃炎，呕吐、腹泻、脱水及低血压。

曾有人饮苦瓜汁后急性肠胃炎，呕吐、腹泻、脱水及低血压。 建议：咬到发苦的花生或坚果应即吐出并漱口，以免摄入黄曲毒素。

洪永祥医生强调，天然不等于安全。植物中的毒素是其自我保护机制。真正健康的饮食，不是盲目追求「越天然越好」，而是要懂得正确处理、储存及适量进食。切勿轻信网上生食、天然抗癌等极端偏方。

资料来源：肾脏科医生洪永祥

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