直立式空气清新剂推介｜日本《MONOQLO》评测9款人气产品 4款获A级 有效去除多种异味！

直立式空气清新剂可以消除恼人的家居异味，例如房间和厨房里的垃圾味以及鞋柜异味。日本《MONOQLO》测试市面9款直立式空气清新剂，当中包括「小林制薬」和「情热価格」等热门品牌，全面对比各款产品的氨味除臭效果、垃圾味除臭效果、鞋臭除臭效果、持续时间和性价比，最终有4款产品获A级。

日本《LDK》评测9款直立式空气清新剂 4款获A级

《LDK》公布9款直立式空气清新剂的测试结果，其中5大评分标准如下：

氨味除臭效果 ：用猫砂模拟氨气味，专业人士对气味强度和宜人/难闻程度进行评估。气味强度范围为 0 到 5.0，数值越高表示气味越强烈。宜人/难闻程度采用 9 分制，从 -4 到 +4，负值越高表示气味越难闻，正值越高表示气味越宜人。 「±0」（既无异味也无难闻气味）被认为是最佳状态。

：用猫砂模拟氨气味，专业人士对气味强度和宜人/难闻程度进行评估。气味强度范围为 0 到 5.0，数值越高表示气味越强烈。宜人/难闻程度采用 9 分制，从 -4 到 +4，负值越高表示气味越难闻，正值越高表示气味越宜人。 「±0」（既无异味也无难闻气味）被认为是最佳状态。 垃圾味除臭效果 ：使用实际食物垃圾测试。气味强度和宜人/难闻程度由专业人士评判。

：使用实际食物垃圾测试。气味强度和宜人/难闻程度由专业人士评判。 鞋臭除臭效果 ：气味用化学试剂合成。气味的强度和宜人/难闻程度也由专业人士进行了评估。

：气味用化学试剂合成。气味的强度和宜人/难闻程度也由专业人士进行了评估。 持续时间 ：每款产品均使用数日，并估算每日化学品消耗量。

：每款产品均使用数日，并估算每日化学品消耗量。 性价比：500 日圆以下：10 分、500-999 日圆：9 分、1000-1999 日圆：8 分、2000-2999 日圆：7 分、3000-3999 日圆：6 分、4000-4999 日圆：5 分、5000-5999 日圆：4 分、6000-6999 日圆：3 分、7000-7999 日圆：2 分、8000 日圆以上：1 分。

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MONOQLO实测：9款直立式空气清新剂使用效果及评价⬇⬇⬇

MONOQLO评测直立式空气清新剂完整名单：

第9位 C级（2.05分）：小林制薬 消臭元ZERO（日圆¥396，约HK$20）

第8位 C级（2.25分）：情热価格 炭消臭剤（日圆¥299，约HK$15）

第7位 B级（2.35分）：小林制薬 无香空间（日圆¥278，约HK$14）

第6位 B级（2.70分）：フローラ つぶつぶ ニオイノンノ（日圆¥1390，约HK$68）

第5位 B级（2.95分）：DCM 消臭ビーズ（日圆¥250，约HK$12）

第4位 A级（3.20分）：エステー 消臭力 クリアビーズ イオン消臭プラス（日圆¥275，约HK$14）

第3位 A级（3.50分）：西友 きほんのき 消臭ビーズ（日圆¥218，约HK$11）

第2位 A级（3.70分）：ハル・インダストリ エアソフィア 消臭スノー（日圆¥1320，约HK$65）

第1位 A级（3.90分）：丹羽久 ケスコ (ゼリータイプ)（日圆¥490，约HK$24）

可用于相同目的的香氛产品

B级（3.65分）：小林制薬 消臭元 SAVON（日圆¥328，约HK$16）

B级（2.55分）：情热価格 ビーズ消臭剤 竹炭配合微香タイプ つめかえ用（日圆¥299，约HK$15）

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《MONOQOLO》评测冠军直立式空气清新剂有何优点？

在各款产品中，「小林制薬 消臭元ZERO」获得最后一名，测试员指，它是本次评测中唯一的液体产品。除了鞋臭之外，它的除臭效果平平，亦可能因为它是液体，持续时间最短，因此排名垫底。

「丹羽久 ケスコ (ゼリータイプ)」排名第1位，测试员指，在针对鞋臭的测试中，鞋臭极其强烈，几乎令人窒息，而该产品在30分钟内彻底消除了所有残留气味，获得了专业人士的满分评价。对于任何受鞋臭或玄关异味困扰的人来说，这都是一款强烈推荐的产品。

另外，「丹羽久 ケスコ (ゼリータイプ)」对垃圾异味也有改善作用。虽然对氨气异味的去除效果一般，但也观察到了一定的有效性，这表明即使在厕所中使用也无妨。其除臭成分是一种有益的活性水，含有独特的有益菌混合物。据制造商称，该产品由天然成分经乳酸菌发酵培养而成，即使对儿童和宠物也安全无害。此外，该产品也因其持久性而获得最高评价，性价比亦高，一瓶可使用超过5个月。

资料来源：日本杂志《MONOQLO》

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