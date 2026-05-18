洗衣产品推介｜日本《LDK》评测17款人气产品 8款获A级 除臭/防臭/CP值高！

洗衣液是每天都会用到的日用品。市面上洗衣产品种类繁多，有的能防止室内晾晒衣物产生霉味，有的适用于滚筒洗衣机，还有的添加了柔顺剂，让衣物散发怡人香气。日本《LDK》测试市面17款洗衣产品，当中包括「花王」、「P&G」及「matsukiyo」等热门品牌，全面对比各款产品的清洁力、消臭力、防臭力、使用感受和性价比，最终有8款产品获A级。

日本《LDK》评测17款洗衣产品 8款获A级

《LDK》公布17款洗衣产品的测试结果，其中5大评分标准如下：

清洁力 ：将6种不同类型的污渍织物在特定条件下进行洗涤，再使用比色计（专用设备）测量清洗前后的污渍。污渍样本包括肉酱、咖哩、鸡蛋、口红和红土。

：将6种不同类型的污渍织物在特定条件下进行洗涤，再使用比色计（专用设备）测量清洗前后的污渍。污渍样本包括肉酱、咖哩、鸡蛋、口红和红土。 消臭力 ：测试人员用每款产品清洗模拟汗味、污味和霉味的T恤，并由专业气味专家评估了气味的强度和难闻程度。气味强度以0到5.0的等级来评判，以0.5为单位，数值接近0表示无气味。气味强度的评判仅基于气味的强弱，与气味是否难闻无关。

：测试人员用每款产品清洗模拟汗味、污味和霉味的T恤，并由专业气味专家评估了气味的强度和难闻程度。气味强度以0到5.0的等级来评判，以0.5为单位，数值接近0表示无气味。气味强度的评判仅基于气味的强弱，与气味是否难闻无关。 防臭力 ：在洗涤后的T恤上喷洒异味源，并在一段时间后评估异味的残留程度。异味的难闻程度采9分制评分，从-4到+4。负值越高表示异味越浓，正值越高表示香味越浓。香味过浓的产品由于有香精污染的风险，因此评分较低。

：在洗涤后的T恤上喷洒异味源，并在一段时间后评估异味的残留程度。异味的难闻程度采9分制评分，从-4到+4。负值越高表示异味越浓，正值越高表示香味越浓。香味过浓的产品由于有香精污染的风险，因此评分较低。 使用感受 ：由测试人员试用产品，并检查了它是否能顺利量取一次洗涤所需的用量、是否有显示剩余用量，以及瓶盖和容器是否能轻松打开和关闭。

：由测试人员试用产品，并检查了它是否能顺利量取一次洗涤所需的用量、是否有显示剩余用量，以及瓶盖和容器是否能轻松打开和关闭。 性价比：测试人员使用一台45公升水的上盖式洗衣机清洗衣物，计算并比较了每次洗涤的成本。每次洗涤成本是根据测试时的购买价格计算的，因此可能与本文中显示的产品价格或实际售价有所不同。

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LDK实测：8款A级洗衣产品使用效果及评价⬇⬇⬇

LDK评测洗衣液完整名单：

第13位 C级（2.52分）：王子制薬 arFUM 香りづけ液体洗剤 OXIフレッシュネス ウードローズの香り（日圆¥1200，约HK$60）

第12位 B级（2.89分）：WON&CO LAVOIR ヴィーガン高浓缩ボール型洗剤 アイリス＆ピオニー（日圆¥2980，约HK$148）

第11位 B级（3.04分）：matsukiyo ゼロパルファム 液体洗剤（日圆¥657，约HK$33）

第10位 B级（3.20分）：P&G 大人のさらさ 洗濯用洗剤（日圆¥699，约HK$35）

第9位 B级（3.42分）：优LAB デュリボール 洗濯用ジェル 粒タイプ ナチュラルフラワーの香り（日圆¥1377，约HK$68）

第8位 B级（3.55分）：花王 アタックZERO（日圆¥328，约HK$16）

第7位 B级（3.60分）：ランドリン 洗たく洗剤 ブルー66 浓缩タイプ（日圆¥628，约HK$31）

第6位 B级（3.67分）：ナイス＆クイック ボタニカル 家族想いの洗たく洗剤（日圆¥858，约HK$43）

第5位 A级（3.88分）：P&G アリエール ジェルボール 漂白剤つけおき级洗浄（日圆¥2157，约HK$107）

第4位 A级（3.97分）：P&G ボールド ジェルボール4D ホワイトティー＆フローラルの香り（日圆¥552，约HK$27）

第3位 A级（4.02分）：ライオン NANOX one 抗菌×时短（日圆¥712，约HK$35）

第2位 A级（4.08分）：P&G アリエールジェル 漂白剤レベル洗浄 エリそで＆くすみ（日圆¥510，约HK$25）

第1位 A级（4.22分）：花王 アタック抗菌EX（日圆¥414，约HK$21）

《LDK》评测冠军洗衣液有何优点？

在各款产品中，「王子制薬 arFUM 香りづけ液体洗剤 OXIフレッシュネス ウードローズの香り」获得最后一名，《LDK》测试员指，虽然它宣称洗后香味能持续36小时，但香味非常独特，可能会让某些人感到恶心。在除臭测试中，仍有一些气味残留，未能完全消除异味。此外，它的大容量使其重量较重，使用起来不太方便，而且难以测量和检查剩余用量。

「花王 アタック抗菌EX」排名第1位，获 Best Buy 称号。测试员指，这款产品在各项测试中均获得高分，清洁力、除臭能力和易用性方面均无明显不足。它能有效去除泥渍、油脂和食物残渣，且不会造成任何严重问题。在除臭测试中，异味几乎完全消失，并且在洗涤前就能有效抑制异味。此外，它还非常物超所值，是日常洗衣的理想选择！

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LDK评测洗衣粉完整名单：

第4位 B级（3.70分）：セブンプレミアム 7PL 洗たく用粉末洗剤（日圆¥327，约HK$16）

第3位 A级（3.90分）：花王 ニュービーズ 大（日圆¥398，约HK$20）

第2位 A级（3.90分）：トップバリュ 衣料用粉末洗剤 香るスーパークリーン（日圆¥294，约HK$15）

第1位 A级（4.20分）：花王 アタック高浸透リセットパワー（日圆¥448，约HK$22）

《LDK》评测冠军洗衣粉有何优点？

在各款产品中，「セブンプレミアム 7PL 洗たく用粉末洗剤」获得最后一名，《LDK》测试员指，这是7-Eleven的自有品牌产品，含有3重酵素。它的性能尚可，而且由于在7-Eleven就能买到，所以当你急需某种产品时，它是个不错的选择。即使在本次测试中，它的性价比也非常出色，但使用感受却令人担忧。

「花王 アタック高浸透リセットパワー」排名第1位，获 Best Buy 称号。测试员指，这款产品经过升级，清洁力显著提升，尤其在清洁人工污渍织物方面表现出色，广受好评。其清洁力一流，除臭效果也优于其他同类产品。它配备便捷的旋钮，方便开合，汤匙也易于使用，操作极其人性化。

资料来源：日本杂志《LDK》

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